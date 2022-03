Dimissioni Sau, parla l'Amministrazione: "Visioni differenti superate con il dialogo"

Dopo le dimissioni di Francesca Sau e il commento pungente della minoranza, parla l'Amministrazione guidata dal sindaco Piergiacomo Bonaventi.

"Il Sindaco Piergiacomo Bonaventi, la Giunta e l’Amministrazione comunale prendono atto delle dimissioni dagli incarichi conferiti, rimettendo tutte le deleghe, dell’assessore e vicesindaco Francesca Sau e, al contempo, ringraziano la stessa per il lavoro congiuntamente svolto in questi anni - si legge nel comunicato ufficiale - Il percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale è in linea con il programma condiviso fin dalla campagna elettorale, gli obiettivi perseguiti sono sempre stati coerenti con le intenzioni dichiarate in principio e molti di questi sono già stati raggiunti, nonostante i rallentamenti causati dall’emergenza sanitaria, che si è palesata dopo soli sei mesi dall’inizio del mandato. Differenti opinioni e visioni emerse nell’ambito dell’attività amministrativa si sono sempre ricomposte con il dialogo e la mediazione, lavorando insieme per il bene della comunità pandinese. Auspichiamo che la consigliera Sau, pur rivestendo d’ora in avanti un differente ruolo, eserciti saggiamente il mandato conferitole dagli elettori e confidiamo che rimanga coerente con il programma elettorale da lei sottoscritto. L’Amministrazione Bonaventi, compatta, porterà saldamente avanti l’incarico assunto per volontà dei cittadini, al fine di realizzare molteplici progettualità indispensabili per la comunità di Pandino, che l’ha eletta a grande maggioranza".