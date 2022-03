La vicesindaca si dimette dalla Giunta, e c'è aria di crisi

Pandino

Resterà comunque in Consiglio comunale. Non sono note le ragioni della decisione.

La vicesindaca e assessore ai Servizi sociali di Pandino Francesca Sau si è dimessa: non farà più parte della Giunta comunale e ha rimesso le deleghe al sindaco Piergiacomo Bonaventi.

Francesca Sau si è dimessa, resterà in Consiglio

Non sono ancora state esplicitate le ragioni di questa scelta, arrivata un po' a sorpresa ieri, venerdì 18 marzo. Forse qualche dettaglio emergerà nella giornata di giovedì, quando è convocato il prossimo Consiglio comunale del paese.

Nata in Sardegna nel 1962, cresciuta a Rivolta d’Adda e a Pandino dal 1992, Francesca Sau era stata eletta nel 2019 e nominata in seno alla lista di centrodestra "Insieme per Pandino". Resterà comunque, si apprende, in Consiglio comunale.