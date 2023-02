Da Feltri (80 anni) a Schiavi (24): ecco il più anziano e il più giovane dei nuovi consiglieri. Entrambi bergamaschi

Elezioni regionali: sono 34 i Consiglieri regionali uscenti riconfermati nella 12esima legislatura, mentre 46 i "volti nuovi". Ma chi sono i nuovi consiglieri? L'unico della nostra zona è una conferma: il consigliere regionale uscente Giovanni Malanchini, leghista ex sindaco di Spirano che ha fatto il pieno di preferenze proprio nella Bassa bergamasca.

Il più anziano e il più giovane? Bergamaschi entrambi

Tra gli eletti, il più anziano per età è Vittorio Feltri, 80 anni il prossimo mese di giugno, bergamasco ma eletto a Milano nelle fila di Fratelli d’Italia e che presiederà la prima seduta della nuova legislatura. Il più giovane è sempre espressione di Fratelli d’Italia, e anche lui bergamasco: Michele Schiavi, sindaco di Onore in Valle Seriana (BG), che compirà 24 anni il prossimo 24 febbraio. L’età media degli eletti è di poco superiore ai 48 anni.

Il più votato: Del Bono (Pd)

Il più votato è il sindaco di Brescia Emilio Del Bono, Pd, che conquista 35.761 preferenze nella circoscrizione bresciana del Partito Democratico: per la maggioranza, il recordman di preferenze è il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi che a Como in quota Lega ottiene 13.883 preferenze. Il “meno votato” è Jacopo Dozio che conquista un seggio al Pirellone nella lista “Lombardia Ideale – Fontana Presidente” nella circoscrizione di Monza e Brianza con soli 93 voti. Un boccone amaro per il "nostro" Basilio Mangano, che per via del sistema elettorale "per circoscrizioni" basato sul proporzionale per la ripartizione dei seggi, è rimasto fuori dal Consiglio pur avendo ottenuto il triplo dei voti.

I non confermati

Non vengono rieletti nelle fila della Lega ben 14 Consiglieri: la martinenghese Monica Mazzoleni (e Malanchini l'ha fatto notare), Francesco Ghiroldi, Simone Giudici, Curzio Trezzani, Alex Galizzi, Federica Epis, Francesca Ceruti, Debora Giovanati, Selene Pravettoni, Andrea Monti, Francesca Brianza, Gigliola Spelzini, Pietro Foroni e Fabrizio Turba (da registrare anche la mancata elezione di Stefano Bruno Galli e Raffaele Cattaneo, assessori uscenti). In Forza Italia restano fuori Giulio Gallera, Fabio Altitonante, Paola Romeo, Claudia Carzeri e Gabriele Barucco. Niente da fare anche per Alan Rizzi passato da Forza Italia alla Lega poche settimane prima del voto. Del Movimento 5 Stelle non fanno ritorno al Pirellone Simone Verni, Gregorio Mammì, Raffaele Erba, Roberto Cenci e Marco Fumagalli. Non eletti nella lista Azione – Italia Viva Gianmarco Senna, Elisabetta Strada e Niccolò Carretta. Mancata rielezione infine per Michele Usuelli nel Patto Civico di Majorino e per Monica Forte nella Lista Moratti Presidente.