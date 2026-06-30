Saldi al via, i bergamaschi spenderanno in media 91 euro a testa

Partiranno domani, sabato 4 luglio, in tutta la Lombardia, i saldi estivi. Secondo le stime di Confcommercio Bergamo quest’anno per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia bergamasca spenderà in media 209 euro (219, 50 nel 2025), pari a 91 euro pro capite (93 euro nel 2025). La lieve diminuzione prevista è legata all’anticipo della stagione calda.

Sempre in base alle stime Confcommercio Bergamo, aumenterà invece il numero di famiglie bergamasche che acquisterà articoli in saldo: il 58% (contro il 54% del 2025). Complessivamente, il valore delle vendite di fine stagione sarà così pari a 59,1 milioni di euro, poco meno dei 59,9 registrati la scorsa estate.

La stagione estiva in anticipo

“Nonostante il numero in aumento delle famiglie che acquisteranno in saldo, la spesa complessiva diminuisce rispetto allo scorso anno. Il valore pro capite scende di circa 2 euro a persona e di circa 10 euro a famiglia. La stagione estiva, partita con il bel tempo, ha drenato qualche risorsa ai saldi – afferma Oscar Fusini, direttore di Confcommercio Bergamo – I saldi estivi cubano poco più della metà del fatturato di quelli invernali per un minor valore medio dei capi e per la mancanza dell’effetto tredicesima di dicembre che è sistematica per tutti i lavoratori e i pensionati rispetto alle mensilità aggiuntive. Di contro si registra però una maggior accessibilità del prezzo dei capi, un maggior effetto d’impulso, ed un “volano vacanze” a cui si aggiunge la presenza dei turisti che risiedono in alcune zone della nostra provincia, montagna e lago”.

Occhio ai furbi

Particolare attenzione va prestata al rispetto delle regole, a tutela contemporaneamente dei commercianti onesti e dei consumatori.

“ome orami accade da tempo non mancano le violazioni al divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti l’avvio delle svendite – lamenta tuttavia Fusini – La crescente diffusione di sconti anticipati, spesso promossi anche da grandi gruppi commerciali, riduce l’efficacia e la credibilità delle vendite di fine stagione e questa situazione finisce per penalizzare chi rispetta le regole e compromettere la funzione stessa dei saldi”.

Ecco quindi un breve vademecum di Confcommercio per fare shopping “in sicurezza”, schivando fregature e tutelando il commercio locale.

Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (come previsto dal Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. A differenza degli acquisti nei negozi fisici, in quelli online è possibile restituire il prodotto o effettuare cambi entro 14 giorni dal ricevimento a prescindere dall’esistenza di un vizio.

Prova dei prodotti: non c’è obbligo, è rimesso alla discrezionalità del negoziante.

Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante.

Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

Indicazione del prezzo: obbligo di indicare il prezzo normale di vendita (tenendo conto che va indicato il prezzo più basso applicato alle generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti l’avvio dei saldi), lo sconto e il prezzo finale.