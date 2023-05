E se Isso fosse il paese più fotovoltaico della Lombardia?

«È ancora tutto da vedere, tutto da definire...» ci tiene a precisare il sindaco Rocco Maccali. E non parla solo da primo cittadino, ma anche, per una volta, come privato cittadino, proprietario di un terreno che potrebbe trasformare la piccolissima Isso - seicento anime, nel cuore della Bassa orientale - nel Comune «più fotovoltaico» della Lombardia. Ma come spesso capita nei piccoli Comuni, una notizia un po’ originale non ha bisogno di alcun giornale, assemblee pubbliche o discussioni in Consiglio comunale.. I fatti, dunque: «più di un’azienda», ha confermato il primo cittadino, si è dimostrata interessata nei mesi scorsi a costruire un grande parco fotovoltaico, sul terreno a est della «Vipiemme», tra la nuova tangenziale e via Roma.

Un (altro) mega parco fotovoltaico

Per Isso sarebbe il secondo progetto di questo genere sul territorio, dopo l’inaugurazione nel 2009 di «Agrisolar 2.5», a sud del paese, che all’epoca fece scuola e portò il paesino alla ribalta delle cronache nazionali, dato che si trattava di uno dei primi impianti di grosse dimensioni di questo tipo, almeno nella nostra zona.

Al momento nessun progetto, ma il sindaco conferma

Sul progetto - va detto - al momento non è stato presentato ufficialmente alcun atto in Municipio. Quel che si sa è che interesserebbe un terreno da circa 50-60 pertiche bergamasche, proprio all’ingresso del paese per chi proviene da Sola. Ma la reticenza del primo cittadino ha anche una ragione più privata.

"È vero, nei mesi scorsi sono stato contattato da due o tre aziende che si realizzare parchi fotovoltaici - spiega il sindaco - E quel terreno è di proprietà mia e di mio cugino...".

Una circostanza non particolarmente sorprendente, date le dimensioni del Comune. Ma nel merito «politico» della vicenda, Maccali come portatore d’interesse preferisce non commentare oltre.

"Bisogna vedere che cosa propongono di costruire... - taglia corto Maccali - Poi, eventualmente, il Comune valuterà. Non certo io, ovviamente. Al momento si tratta soltanto di interlocuzioni informali, cominciate quando anche nella nostra zona si è cominciato a parlare di comunità energetiche, e il tema della produzione di energia pulita è tornato d’attualità".

Il parco di Vipiemme del 2009

Non è del resto una novità assoluta, per Isso: a sud del paese, da una dozzina di anni è infatti operativo un grande parco fotovoltaico realizzato proprio dalla Vipiemme nel 2009: si estende su 11 ettari e ha una potenza di picco di circa 2,5 megawatt, sufficienti potenzialmente a fornire elettricità a diversi Comuni del circondario. Fu inaugurato dall'ex sindaco Gianpietro Boieri.

Foto 1 di 3 L'ex sindaco Gianpietro Boieri inaugura il parco fotovoltaico a sud del paese Foto 2 di 3 L'ex sindaco Gianpietro Boieri inaugura il parco fotovoltaico a sud del paese Foto 3 di 3 L'ex sindaco Gianpietro Boieri inaugura il parco fotovoltaico a sud del paese

Numeri alla mano, se anche il campo ora agricolo accanto alla Vipiemme dovesse effettivamente diventare un parco «agrifotovoltaico» Isso incasserebbe un primato piuttosto curioso: su 490 ettari di territorio complessivo, ben 15 sarebbero destinati alla produzione di energia rinnovabile. E in rapporto agli abitanti, si consoliderebbe il primato che vede già da diversi anni il piccolo Comune come il più «fotovoltaico» della Bergamasca. Se non della Lombardia.