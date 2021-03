“Dehors gratis per bar e ristoranti”: la proposta del Pd per il Decreto Sostegno

Finirà, prima o poi, la zona rossa. E se è vero che i piani di Regione Lombardia sono di vaccinare il grosso della popolazione contro il Covid-19 entro l’inizio dell’estate, ecco che allora per bar e ristoranti i mesi “caldi” del 2021 potrebbero essere quelli della ripartenza vera. Anche per questo i parlamentari bergamaschi del Pd e il segretario provinciale Davide Casati hanno annunciato una proposta da inserire nel Decreto Sostegno, per confermare l’occupazione gratuita del suolo pubblico degli spazi esterni, come i dehors.

La proposta: “Dehors gratis per bar e ristoranti”

“Siamo consapevoli delle difficoltà di bar, ristoranti e altri locali adibiti a vendita e somministrazione di alimenti dovute al protrarsi della situazione di emergenza – spiega Casati, con i deputati Elena Carnevali e Giovanni Sanga, e al senatore Antonio Misiani – Raccogliendo l’appello delle associazioni di categoria, ci impegneremo nelle sedi designate affinché la concessione degli spazi dei dehors esterni venga prorogata, confermandone anche la gratuità. L’obbiettivo è quello di inserire la misura nel testo finale del decreto sostegno, affinché tutti gli esercizi sul territorio nazionale possano contare sulla disponibilità gratuita degli spazi esterni assegnati”.

La stessa misura era stata garantita durante la scorsa estate, e anche nella nostra zona era stata un prezioso aiuto per il mantenimento della distanza interpersonale dei clienti.

TORNA ALLA HOME