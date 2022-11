Tnt Treviglio, che meraviglia di stagione: da Elio a Giacomo Poretti, Katia Follesa e Marta Zoboli

Da Elio a Giacomo Poretti, da Katia Follesa alla trevigliesissima Marta Zoboli, da Massimo Popolizio a Ermanna Montanari, da Fabio Troiano ad On The Road di Jack Kerouac, fino alle Fiabe Italiane di Italo Calvino e alla memoria della Shoà, con uno spettacolo su Liliana Segre. Sarà una stagione teatrale davvero brillante, quella del Teatro Nuovo Treviglio, che accompagnerà l'inverno e la primavera culturale dei trevigliesi. Questa mattina, venerdì 4 novembre, "Il teatro che meraviglia" è stata presentata ufficialmente dal sindaco Juri Imeri con la responsabile dell'ufficio Cultura Elisabetta Ciciliot e il direttore artistico, brignanese, Gabriele Allevi. I biglietti per gli spettacoli costeranno 18 o 30 euro, con un appuntamento gratuito e una "rassegna nella rassegna" a sette euro, con spettacoli per bambini e ragazzi. L'abbonamento per (quasi) tutto il cartellone costa invece soltanto 120 euro, un prezzo decisamente vantaggioso, ha spiegato il primo cittadino, per lanciare la prima, "autentica" stagione teatrale del teatro cittadino. "Non più una semplice rassegna, ma l'inizio di una tradizione continuativa, per fare del Tnt un teatro da frequentare, un luogo di formazione personale" ha aggiunto Allevi. Il programma è decisamente interessante: un mix di commedia, musica e teatro "colto". "L'idea è di accontentare tutti, con l'obiettivo, non ce lo nascondiamo, di riempire il teatro ogni sera" continuano gli organizzatori. Perché a debuttare, dopo tre anni di crisi Covid, non sarà solo ogni singolo spettacolo "ma il Tnt come teatro", cosa che "ci rende molto orgogliosi", ha concluso Ciciliot. Informazioni e biglietti sul nuovo sito del teatro.

Il programma de "Il teatro che meraviglia" del Tnt Treviglio

Elio canta Jannacci: "Ci vuole orecchio"

Come anticipato, ad aprire la stagione sarà Elio di Elio e le Storie Tese. Non al Tnt, tuttavia, ma al PalaFacchetti, il prossimo sabato 19 novembre alle 21. Lo spettacolo celebra uno dei suoi maestri: Enzo Jannacci.

Popolizio riscopre Furore di Steinbeck

Giovedì 1 dicembre alle 21 Massimo Popolizio affascinerà il pubblico con le parole di "Furore", capolavoro della letteratura americana di John Steinbeck e sulla mitica Route 66.

Molière rivisitato da Stivalaccio Teatro

La frizzante compagnia di Stivalaccio Teatro sarà sul palco venerdì 13 gennaio alle 21 con una sua personalissima rilettura del Malato immaginario di Molière. "Si tratta di una delle compagnie più interessanti del teatro italiano - ha spiegato il direttore artistico Allevi.

Giacomo di "Aldo Giovanni e Giacomo" in scena con Funeral Home

Giovedì 2 febbraio alle 21 torna a Treviglio l’amato Giacomo Poretti, che già due settimane fa ha riempito il Santuario della Madonna delle Lacrime con "Fare Anima. Insieme a Daniela Cristofori, sarà protagonista del suo ultimo spettacolo "Funeral Home". In scena due anziani che, in visita ad un amico appena morto, si ritrovano in una situazione di disagio che regala al pubblico una serie di esilaranti gag.

Uno spettacolo su Liliana Segre nella Giornata della Memoria

Lunedì 6 febbraio alle 21 va in scena invece "Fino a quando la mia stella brillerà". Lo spettacolo è a ingresso gratuito, e sarà parte delle celebrazioni del Comune per la Giornata della Memoria. Margherita Mannino porterà in scena una versione teatralizzata del romanzo omonimo scritto da Daniela Palumbo e dalla stessa Liliana Segre, sulla vita della senatrice a vita scampata all'orrore dei lager.

Oreste: il teatro e i fumetti

Giovedì 23 febbraio è in scena "Oreste - Quando i vivi uccidono i morti", riuscitissimo esperimento di teatro disegnato (coprodotto da Lucca Comics) in cui un attore in scena dialoga con disegni e fumetti che magicamente compaiono alle sue spalle. Al centro della vicenda, scritta dalla penna di Francesco Niccolini, il tema dell’abbandono e dell’amore negato.

Il grande Testori: gli editoriali del Corriere sulla violenza di genere, 40 anni fa

Mercoledì 1 marzo, il Teatro delle Albe presenta a Treviglio il suo ultimo lavoro dedicato a Giovanni Testori, A te come te: in scena una drammaturgia a partire dagli articoli di Testori pubblicati sul Corriere della Sera. Il grande milanese, con profetica lucidità, parlava di violenza di genere e di femminicidio, quando ancora negli anni Settanta e Ottanta la sensibilità dell'opinione pubblica sulla natura culturale del fenomeno era più acerba di quanto non lo sia ancora oggi.

Zoboli gioca in casa

Venerdì 10 marzo torna al TNT Marta Zoboli, trevigliese, attrice comica molto amata, porta in scena il suo "Simply the Best", una riflessione sui compleanni o, meglio, sul giorno dopo le feste di compleanno.

Fabio Troiano e Gaber

Il giovedì 30 marzo in scena Fabio Troiano, volto molto noto in tv, con un commovente testo di Giorgio Gaber, Il Dio Bambino, per la regia Giorgio Gallione.

Letizia va alla guerra

Giovedì 20 aprile in scena una giovane compagnia romana con "Letizia va alla guerra", la storia delicata di tre donne attraverso due guerre, impreziosita da ritmo incalzante e musica popolare eseguita dal vivo.

La serata zero di Katia Follesa e Angelo Pisani

Giovedì 27 aprile in scena al TNT il debutto del nuovo spettacolo di Katia Follesa e Angelo Pisani, "Non è come sembra!", ideale prosecuzione del grande successo "Finchè social non ci separi". Lo spettacolo debutterà proprio a Treviglio e sarà in prova per una settimana al TNT, prima del tour.

Antigone

Chiude la stagione Arianna Scommegna con "Non sono nata per condividere odio", in scena il 17 maggio, mercoledì. Una riscrittura del mito di Antigone che oggi risuona ancora più forte per il suo battersi per i diritti umani.

Le proposte per i ragazzi: dal ventriloquismo alle fiabe Andersen

A completare la proposta quattro spettacoli dedicati al pubblico dell’infanzia programmati a partire dal mese di dicembre, tutti di domenica pomeriggio, alle 16.

Il primo spettacolo per ragazzi programmato sarà "Il tenace soldatino di piombo", perfetta favola natalizia di Andresen, in scena domenica 11 dicembre. Domenica 22 dicembre la compagnia Artemakìa metterà in scena una pièce di Milo Scotton liberamente ispirato al romanzo "On The Road" di Jack Kerouac. Segue uno spettacolo di un grande ventriloquo, "Il grande Ventriloquini", di e con Max Pederzoli, in scena domenica 19 febbraio. Domenica 12 marzo, sempre alle 16, c'è "Il naso d'argento", tratto da un raccontato della tradizione popolare italiana, e ripreso anche da Italo Calvino nelle Fiabe Italiane.

Come funzionano biglietti e abbonamento

L'abbonamento a 120 euro vale per buona parte della rassegna: sono esclusi soltanto i due spettacoli Elio Canta Jannacci e Non è come sembra! con Katia Follesa, oltre alla rassegna per bambini. È acquistabile tramite il circuito VivaTicket, o alla biglietteria del Tnt nelle serate di apertura.

L'abbonamento comprende dunque complessivamente otto spettacoli: Furore (01/12); Il malato immaginario (13/01), Funeral Home (2/02), L’Oreste (23/02), Testori. A te come te (1/03), Simply the Best (10/03), Il dio bambino (30/03), Letizia va alla guerra (20/04) e Non sono nata per condividere odio (17/05).

I biglietti costano 18 euro, salvo quelli per tre eventi speciali, che costano 30 euro. Gli eventi speciali sono Elio Canta Jannacci, Furore, Funeral Home e Non è come sembra!

I biglietti per la rassegna "Teatro ragazzi" costano invece 7 euro, gratuito l'ingresso per gli under4.

Imeri: "Un segno concreto di speranza e di ripartenza"

"Nei mesi della pandemia, quando anche solo pensare di aprire il teatro era una scommessa, abbiamo pensato una rassegna teatrale che fosse un segno concreto di speranza e di ripartenza, raccogliendo un ottimo riscontro da parte del pubblico. Quell’esperienza non solo ha confermato la voglia di tornare a riempire gli spazi della cultura ma anche quella di proposte di qualità: per questo ci siamo messi al lavoro per proporre una nuova stagione che possa consolidare quel pubblico e allargare gli orizzonti. Treviglio sta diventando sempre più centrale e vogliamo che lo sia ancora di più anche in ambito culturale, come confermano i tanti progetti e investimenti che l’Amministrazione sta mettendo in cantiere. Il desiderio è quello di offrire alla Città una proposta plurale, adatta a tutte le età e capace di intercettare un pubblico sempre più ampio e variegato" ha commentato il sindaco Juri Imeri.

Allevi: "Riprendere il rito teatrale, una virtuosa abitudine"