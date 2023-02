Il Generale senza spada: ascolta il nostro podcast!

Vi riproponiamo oggi, in occasione della festa della Madonna delle Lacrime di Treviglio, cinque puntate del Podcast "Il Generale senza spada", realizzato esattamente un anno fa dal Giornale di Treviglio in collaborazione con la Bcc cittadina per il quinto centenario del miracolo trevigliese.

Un podcast su Treviglio e sui trevigliesi

Le cinque interviste provano a dar voce a cinque aspetti della storia e della cultura trevigliese, e di riflesso anche la vicenda del Miracolo del 1522, sotto un'angolazione diversa dal solito: con l'architetto Claudia Bencetti e la storica dell'arte Barbara Oggionni abbiamo raccontato i segreti del Santuario; con il professor Erminio Gennaro, dell'Ateneo delle Scienze e delle Arti di Bergamo, abbiamo parlato del dialetto trevigliese. Con Luigi Minuti, ex sindaco e storico locale, abbiamo raccontato una sorta di "contro-storia" della Madonna delle Lacrime, calata nel contesto delle guerre d'Italia. Avevamo poi chiacchierato a lungo, con il parroco monsignor Norberto Donghi e con padre Shenuda di dialogo interreligioso e delle ragioni e dei dubbi dei credenti. Infine, il professor Luigi Mariani aveva aperto uno spaccato sulla vita quotidiana a Treviglio nel Cinquecento, partendo dalle abitudini alimentari dei nostri avi di allora. Fu proprio da una conferenza di Mariani a Treviglio, del resto, che nacque un anno fa il progetto del Pane del Miracolo, diventato recentemente realtà grazie alla ProLoco.

Clicca su play per riascoltare le puntate che vuoi

E voi, sapete cos'è la maciaèlica? - Erminio Gennaro

Controstoria di un Miracolo e di un generale furbo - con Luigi Minuti

Fedi, ragioni, dubbi: cosa significa credere in un miracolo? - con Mons. Norberto Donghi

Quando a Treviglio c'erano i lupi - con Luigi Mariani

I misteri del Santuario - con Claudia Bencetti e Barbara Oggionni