"Di che colore sono le lacrime?", la presentazione sabato durante "Speak Easy"

Di che colore sono le lacrime? Meglio: quale profondissimo e complesso universo di emozioni racchiude sempre il pianto di un bambino, che le parole non possono ancora dire? Se lo sono chieste l’autrice (ed ex preside dell’Istituto «Conventino - La Sorgente» di Caravaggio) Genny Scaperrotta e l’illustratrice cremasca Paola Denti pubblicando nei giorni scorsi un libro per bambini che ha già riscosso un certo successo nel panorama non solo locale. «Di che colore sono le lacrime» è dedicato ai bambini tra i tre e i sei anni, e racconta attraverso brevi testi e bellissime immagini di lacrime «trasfigurate» in coloratissimi petali di fiore le emozioni dietro al linguaggio «segreto» dei più piccoli. Obiettivo, far riflettere loro stessi sul loro mondo interiore. Ma anche sensibilizzare i genitori e aiutarli a capire cosa provano i loro disperati frugoletti.

A Treviglio la presentazione da "Easy"

Per l’autrice Scaperrotta non è il primo libro pubblicato: alle spalle ha due libre per la scuola, editi per Atlas (un manuale di narrativa per le scuole medie) e due lavori sul mondo dell’animazione e dei burattini scritti con Laura Giacobazzi. Si tratta però dell’«opera prima» nella letteratura per l’infanzia. «L’idea è nata in una notte insonne... - ricorda - Pensavo alle lacrime dei bambini e, come spesso mi capita, nei momenti più impensati arriva l’ispirazione. Da qui sono nati i testi, che poi familiari e amici mi hanno consigliato di pubblicare. Quando ho conosciuto Paola Denti, e abbiamo incontrato l’editore Gagio, l’idea è quindi pian piano diventato realtà».

Pubblicato da Gagio (una casa editrice indipendente che pubblica spesso libri per l’infanzia), «Di che colore sono le lacrime» è stato portato anche al Salone del Libro di Torino, lo scorso fine settimane.

Domani, sabato 24, «Di che colore sono le lacrime» sarà invece presentato a Treviglio nel contesto di «Speak-Easy», la rassegna culturale organizzata dal bar Easy di viale Montegrappa (accanto al cinema Anteo). Alle 16 l’autrice terrà una lettura animata del libro, che sarà poi presentato con Paola Denti alle 17.