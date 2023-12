Cosa fare nel weekend nella Bassa bergamasca: tutti gli eventi dall'1 al 3 dicembre

Il primo weekend di dicembre è arrivato e nella Bassa si respira l'aria di festa tra luminarie e addobbi. Tanti gli appuntamenti in programma da venerdì 1 a domenica 3 dicembre 2023. Eccone una carrellata!

Castelli aperti

Domenica 3 dicembre 2023 ultimo appuntamento dell'anno con la manifestazione “Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali” della Media Pianura Lombarda, promossa dall’associazione Pianura da Scoprire. Un’occasione unica per scoprire l’avvincente passato che caratterizza il territorio, per secoli oggetto di contese fra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia, ricco testimone di battaglie, aneddoti e leggende.

Ciascun visitatore può liberamente scegliere tra le numerose località proposte quali e quante realtà visitare, sulla base degli orari di apertura e della disponibilità di visite in ciascuna località, sempre consultabili e aggiornati sul sito dell’associazione

Pianura da Scoprire: www.pianuradascoprire.it. Nell’ultima giornata di apertura, oltre alle visite, non mancheranno anche gli eventi collaterali per impreziosire ulteriormente la vostra esperienza. Nel comune di Pandino non perdere un viaggio virtuale da Pandino alla Lapponia per incontrare Babbo Natale, mentre a Martinengo appuntamento con il concerto “Woodwind Musical!”

Cosa fare a Treviglio e dintorni

Treviglio "accende" il Natale

Dopo le luminarie del centro sabato 2 dicembre 2023 si accenderà la sfera di Natale in Piazza Cameroni. Nel corso dell’inaugurazione della sfera luminosa alle 16.30 arriveranno gli acrobati e i trampolieri per uno spettacolo di trasformismo e illusionismo su trampoli adatto a tutte le età. Al termine dello spettacolo ci si potrà trasferire in piazza Garibaldi dove alle 17.30 verrà acceso l’albero di Natale allestito dalla Bcc Treviglio, che da giovedì 8 dicembre sarà affiancato dal presepio.

Il ricordo di monsignor Portaluppi

In occasione del centenario della morte, che cade il 7 dicembre 2023, la Bcc di Treviglio organizza un ricco calendario di eventi per ricordare monsignor Ambrogio Portaluppi. Sacerdote, teologo, filantropo, economista e visionario che con le proprie intuizioni e iniziative ha offerto un contributo sostanziale nel miglioramento delle condizioni della comunità rurale e operaia locale trevigliese all'inizio dello scorso secolo. Le celebrazioni del 2 dicembre 2023 prendono il via con la messa del Ricordo e del Ringraziamento alle 9 al Santuario della Madonna delle Lacrime. Alle 10.15 nell'Auditorium della Cassa Rurale è invece previsto un convegno aperto alla cittadinanza dedicato a "Vita e attività di monsignor Ambrogio Portaluppi": l'appuntamento sarà l'occasione per presentare in anteprima uno speciale volume di studi, che verrà pubblicato in primavera dalla casa editrice ECRA. La giornata prosegue, alle 15, con una passeggiata per il centro di Treviglio alla scoperta dei luoghi legati a Portaluppi.

La Treviglio dei bambini

La pista di pattinaggio "Treviglio on ice" in piazza Setti, piena di ragazzi e famiglie nei primi due weekend di apertura, è entrata ormai a regime: si può pattinare dalle 14.30 alle 20 dal lunedì al giovedì e la domenica (con apertura alle 10.30), il venerdì fino alle 23 e il sabato fino a mezzanotte. Il 2 e 3 dicembre 2023 a TreviglioFiera appuntamento con Bimbilandia, il festival dedicato ai più piccoli.

Le musiche di Natale per tutti

Domenica 3 dicembre 2023 alle 18 concerto “Ma che bella sorpresa” al Teatro Filodrammatici con la presentazione del cd con le musiche di Natale di “Marco Bruco Ferri & Evolution Swing”.

Terra Madre Day

Terra Madre Day a Treviglio con due iniziative Slow Food. Ogni anno a dicembre la rete mondiale di Slow Food celebra il Terra Madre

Day con centinaia di eventi in Italia e nel mondo, per festeggiare il cibo locale “buono, pulito e giusto”, per promuovere la biodiversità alimentare, le produzioni e i metodi di consumo sostenibili, incontrando i produttori di piccola scala, gli artigiani del cibo, le comunità di contadini, agricoltori, pescatori, allevatori, per valorizzare il loro lavoro e degustare i loro prodotti.

A Treviglio quest’anno la ricorrenza verrà celebrata dalla Condotta Slow Food Bassa bergamasca con due iniziative: sabato 4 dicembre, nel corso del consueto Mercato della Terra che si terrà in piazza Setti dalle 8 alle 13, Slow Food offrirà, a partire dalle 10.30, un aperitivo speciale in onore del Terra Madre Day a base di verdure del Mercato preparate in tempura dagli alunni dell'Istituto di Formazione Professionale ABF, accompagnate dalla birra artigianale Micro di Coccaglio o da un buon calice di vino DOC dei colli bergamaschi. La seconda iniziativa si terrà la mattina di martedì 5 dicembre presso la Scuola per Lavorare nell'Agroalimentare di Castel Cerreto.

Opinioni di un clown

Venerdì 1 dicembre alle 21 al Teatro Filodrammatici di Treviglio, Gabriele Riva in concerto. Dietro l'idea del clown che gli consente uno sguardo ironico e disincantato sul mondo Riva, accompagnato dalla chitarra di Riky Anelli e dalla band, propone alcune canzoni dei suoi due album, alternate a pezzi storici del cantautorato italiano.

Aria di Natale... a Caravaggio

All'interno della rassegna natalizia promossa dall'associazione dei commercianti "Caravaggio Viva" in collaborazione con l'Amministrazione comunale domenica 3 alle 14 "Camminata dei Babbi Natale" di beneficenza, con punto di ristoro al termine e partenza in largo Cavenaghi con l’associazione vailatese "Bello come il sole".

L'auditorium di Calvenzano ospita uno spettacolo teatrale

Venerdì 1 dicembre alle 20.45 all'auditorium comunale di largo XXV Aprile va in scena lo spettacolo teatrale "Senza fissa d'amore" a cura di Tea Teatro. Un viaggio surreale, filosofico e tragicomico tra razionalità e carnalità, che esplora la profondità della comunicazione personale e interpersonale. Sul palco saliranno Daniela Arzuffi, Nicola Iannaccio e Roberto Spessani. La regia è di Lele Gaballo e Tea Teatro, luci a cura di Stefano Ulivieri. L'ingresso in auditorium è gratuito.

Domenica in oratorio a Calvenzano "Aspettando il Natale"

L'oratorio "Santa Croce" con Auser "La Sorgente", Avis, Associazione genitori scuole e commercianti di Calvenzano organizzano "Aspettando il Natale" all'oratorio in via Locatelli 21. Apertura alle 10 con mercatini e pesca di Natale; alle 11.15 esibizione del coro dello Stecchino d'Oro; alle 11.30 aperitivo preparato da "Altitudine 113", mentre alle 12 si pranzerà con panino e salamella. Nel pomeriggio dalle 14 alle 16 sono previsti laboratorio e tanto altro curati dall'Associazione genitori, dalle 16 alle 17 Babbo Natale ritirerà le letterine, poi momento merenda e aperitivo prima della chiusura dei mercatini alle 20.

Domenica in piazza a Casirate "Accendiamo il Natale" 2023

Domenica 3 dicembre dalle 15 in piazza Papa Giovanni XXIII il Comune di Casirate organizza l'evento "Accendiamo il Natale" 2023. Ci saranno i mercatini di hobbistica natalizia, la possibilità di imbucare le letterine e scattarsi una foto con Babbo Natale. Alle 17, poi, si terrà l'accensione delle luminarie, accompagnata dai canti del coro dei bambini e del coro delle voci bianche dell'Istituto Comprensivo "Gino Strada" diretti dal maestro Marasco.

A Canonica lo scrittore Magdi Cristiano Allam

Il giornalista e saggista di origini egiziane e naturalizzato italiano Magdi Cristiano Allam sarà ospite, sabato 2 dicembre 2023, del Comune di Canonica d'Adda. Qui, all'interno della storica Villa Pagnoni, Allam incontrerà pubblico e lettori alle 15 per parlare loro del suo libro "Un miracolo per l'Italia". L'incontro è l'ultimo degli appuntamenti previsti e organizzati nell'ambito della rassegna "Autunno letterario", realizzata dal Comune di Canonica.

"Storia di un cantautore": a 25 anni dalla sua morte, Pagazzano omaggia De André

Una serata di grande musica, quella prevista per questo sabato sera, 2 dicembre 2023, all'interno del castello visconteo di Pagazzano. Qui, in un evento organizzato dall'Amministrazione comunale con la collaborazione del gruppo di volontari della "Civiltà Contadina" che gestiscono il maniero, è attesa a partire dalle 21 l'esibizione dei cinque artisti che omaggeranno a modo loro uno dei più celebri e importanti cantautori della storia musicale italiana, Fabrizio De André. A suonarne e interpretarne i capolavori saranno Francesco Menin, Carlo Costa, Davide ed Emilio Moriggi e Roberto Togni; audio e luci saranno invece curati da Marco Morabito e Davide Fratelli.

La disabilità unisce Verdellino e Spirano

Due giorni di eventi in occasione della Giornata internazionale della disabilità. Si inizia sabato 2 dicembre 2023 alle 20.15 nell'auditorium di Verdellino con il convegno "Una luce nel buio" per affrontare il tema disabilità con ospiti di spessore. Domenica 3 dicembre 2023, alle 10, al Centro sportivo di Verdellino la scopertura di un'opera in ceramica realizzata da Luca Campus. Sempre domenica dalle 14.30 a Spirano laboratori sensoriali con Itaca al Centro diurno disabili e dalle 19 cucina con gli Alpini al PalaSpirà, premiazione degli studenti di terza media e concerto dell'orchestra sinfonica "Una nota in più". (Qui per tutti i dettagli)

Mercatini di Natale a Boltiere

Mercatini di Natale, domenica 3 dicembre 2023 dalle 9 alle 19 con stand delle associazioni boltieresi e hobbisti dislocati tra piazza Italia, piazza Caduti della libertà, piazza Papa Giovanni XXIII e piazza Marconi. Giochi per i più piccoli, musica, pranzo con polenta, caldarroste, l'immancabile Babbo Natale e la premiazione del concorso "Disegno natalizio".

Natale a Verdello

In piazza Mons. Grassi dalle 9 alle 19 "Natale a Verdello" vi aspetta con bancarelle di hobbistica, artigianato e commercio.

Mozzanica venerdì va "In cammino verso il Natale"

Una serata tra musiche popolari e letture. E' l'evento "In cammino verso il Natale" organizzato dal Comune di Mozzanica in collaborazione con il coro Dulcis Memoria e il gruppo di lettura "A più voci" di Pontirolo e con ospiti un gruppo ristretto dei "Sonos Bagha Gruppo Folkloristico" di cornamuse bergamasche. L'appuntamento è venerdì 1 dicembre alle 20.45 nell'auditorium della scuola Primaria in via Circonvallazione 6.

Cosa fare a Romano e dintorni

Giornata dell'agricoltura della Bassa Pianura bergamasca alla Basella

Evento organizzato per domenica 3 dicembre dagli "Agricoltori amici della Basella", che quest'anno prevede la novità della zona area parco passionisti con ambiente riscaldato. Si comincia alle 9.30 con il ritrovo delle macchine agricole moderne al parcheggio di via Manzù (antistante il cimitero) e di quelle d'epoca al piazzale del Santuario della Madonna della Basella; alle 10 messa di ringraziamento al Santuario; alle 11 sfilata per le vie della frazione e benedizione delle macchine agricole; alle 12 rinfresco e alle 12.30 pranzo al ristorante "Al Santuario" su prenotazione. Ogni conducente di mezzo agricolo sarà omaggiato di un buono di consumazione che comprende panino e salamella, bicchiere di vino, caffè e un simpatico gadget. Per informazioni chiamare 3408059903(Paolo) e 338 43 03 476 (Matteo). Alle 18 apertura della serata con un aperitivo; dalle 19 attivi cucina, griglieria, bar e a seguire musica con Dj Nello e tanto divertimento con la sfida al toro meccanico; alle 23.30 per restare tutti in compagnia una calda e squisita spaghettata aglio olio e peperoncino.

A Martinengo una conferenza filosofica: "Un passato senza storia e una storia senza tempo"

Venerdì primo dicembre al Filandone ospite il filosofo Giuseppe Tognon (professore di storia e filosofia dell’educazione all’università LUMSA di Roma, presidente della Fondazione trentina De Gasperi e della Edizione nazionale digitale dell’epistolario dello statista), che terrà una conferenza dal titolo "Un passato senza storia e una storia senza tempo. Che cosa trasmettiamo a chi verrà?", nell’ambito del corso di filosofia di Noesis, Libera associazione per la diffusione e lo studio delle discipline filosofiche. Appuntamento nella sala consiliare del Filandone, ingresso su prenotazione fino ad esaurimento posti chiamando lo 0363 986025 o scrivendo all'indirizzo di posta elettronica biblioteca@comune.martinengo.bg.it

Mercatino Antiquariato Avis

Un appuntamento immancabile anche a dicembre: sabato, il classico Mercatino dell'Antiquariato, organizzato dal Comune insieme ad AVIS - Romano di Lombardia popolerà gli storici portici del centro. Un primo fine settimana che potrebbe risultare utile per fare una passeggiata nel centro storico e sotto i portici della Misericordia e, chissà, per i primi acquisti natalizi. Il gruppo AVIS di Romano sarà presente e disponibile con il banchetto informativo pronti ad accogliere nuove persone nell’associazione che possano donare sangue.

Mostra "Segni di disumana quotidianità"

Continua per tutto il fine settimana la mostra nata in occasione delle celebrazioni per la Giornata Internazionale contro la violenza maschile sulla donna, presso il Centro Polifunzionale Mons. Mario Gorini si è tenuta la mostra “Segni di disumana quotidianità”, a cura del maestro Gianpaolo Zanchi. Organizzata dalla Pro Loco di Cividate al Piano in collaborazione con l’Associazione Amici del Castello, l’esposizione ha affrontato il doloroso quanto tristemente attuale tema della violenza di genere secondo la sensibilità dell’artista, in un compendio unico di grandi tele e installazioni, in dialogo costante con l’attualità del fenomeno.

La mostra, inaugurata venerdì 24 novembre, ha visto una partecipazione costante e interessata da parte della cittadinanza e della società civile in generale, grazie anche alla sincera testimonianza dell’avvocato Marcello Brignoli il quale, nel corso della serata inaugurale, ha offerto una prospettiva giuridica e storica utile alla comprensione di questo sconcertante dramma che ancora permea le nostre società.

Cosa fare nel Cremasco

Natale a Rivolta

Sabato 2 dicembre 2023 alle 21 nella basilica di S.Sigismondo Concerto di Natale a cura del Gruppo vocale Terzo Suono. Durante la giornata di sabato (dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 19) Raccolta scatole di Natale a cura di Ildebranda.

Ogni sabato sera di dicembre, alle 20, appuntamento al Centro socio culturale con le serate ludiche con giochi di ruolo promosse dall'Assessorato alle politiche giovanili e Unibenessere.

Se invece volete fare un giro fuori zona cliccate qui per scoprire gli eventi di sabato 2 e domenica 3 dicembre 2023 in Lombardia.