Cosa fare nel weekend a Treviglio e dintorni

Cosa fare il prossimo weekend a Treviglio e dintorni? Ecco gli eventi più interessanti in calendario nella Bassa bergamasca (ma non solo).

Veteran car Trophy

TreviglioFiera

Weekend dedicato ai motori con Bcc Treviglio, ospite d'eccezione il pilota di F1 Giancarlo Fisichella. Sabato 9 e domenica 10 settembre.

Musica per bambini

Tnt Treviglio

Ad aprire le danze di questo secondo weekend della rassegna «Treviglio Cultura» sarà lo spettacolo musicale «Tinotino Tinotina Tinotintintin» tratto dall’albo illustrato di Elisabetta Garilli ed Emanuela Bussolati programmato al Tnt per oggi, venerdì, alle 20.30: uno spettacolo per le famiglie dove un’orchestra di materiali narra e racconta la bellezza del creare uniti e l’illustratrice Emanuela Bussolati disegnerà dal vivo. Imperdibile, per grandi e piccoli.

Musica e parole per bimbi

Spazio Hub Piazza Garibaldi Treviglio

Una tavola rotonda sull’importanza della musica e della letteratura per i più piccoli. Sarà «La musica incontrata nelle parole e nelle illustrazioni» il tema dell’incontro tra il sindaco Juri Imeri, la Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del Comune di Treviglio Nicoletta Sudati, la responsabile dei Consultori Famigliari dell’Asst Bergamo Ovest Loredana Colombo e la responsabile dell’Ufficio Cultura Elisabetta Ciciliot. Voci che dialogheranno con Emanuela Bussolati ed Elisabetta Garilli sul valore della musica e della letteratura per l’infanzia nella formazione umana. Domani, sabato, alle 9.30 allo spazio Hub di piazza Garibaldi.

Pupazzi animati

Chiostro della biblioteca, Treviglio

Sempre all’interno di TreviglioCultura, lo spettacolo con pupazzi animati dal titolo «Un pianoforte, un cane, una pulce e una bambina» è rivolto principalmente ai bambini. Inizio alle 16.30.

TreviglioLibri

Portici di via Matteotti

La «classica» maratona dell’editoria indipendente organizzata da Zephyro Edizioni e giunta all’undicesima edizione. Mattina e pomeriggio, sia sabato 9 che domenica 10

Arte in via Sangalli

Via Sangalli, Treviglio

Torna nel weekend anche «Pittori e Scultori in via», con la possibilità di ammirare le opere di numerosi artisti coordinati e guidati dall’entusiasmo del Maestro Battista Mombrini. Mattina e pomeriggio, sia sabato 9 che domenica 10

Sport in piazza

Centro storico

Sempre sabato 9 e domenica 10 nel centro storico tornano le Serate dello Sport, un momento diventato ormai fisso da diversi anni e che consente alle associazioni sportive di far conoscere le loro attività attraverso saggi, esibizioni e possibilità di provare direttamente le diverse discipline. In serata

L’orchestra itinerante

Piazza Setti, Treviglio

Mitoka samba, un'orchestra itinerante con sfrenate percussioni. Nella rassegna "Vicoli". Sabato 9 settembre, ore 18.

Sonata per tubi

Piazza Setti, Treviglio

Uno spettacolo di musica e circo contemporanei. Nella rassegna "Vicoli". Piazza Setti, Treviglio, sabato 9 settembre, ore 21

La festa dei soci Bcc

Palagerundum Casirate

Torna anche quest'anno la Festa del Socio organizzata per sabato 16 settembre dalla Cassa Rurale BCC Treviglio per offrire ai soci momenti di allegria e condivisione. Intrattenimento musicale e teatrale, una tombolata ed una cena offerta a tutti i partecipanti. Programma: ore 17.00: accoglienza; ore 17.30: spettacolo a cura della Compagnia dialettale Arteatrando del Secatoi di Treviglio; a seguire: spettacolo "La Cassa Rurale e dintorni" a cura di E. Gennaro; ore 19.00: saluto del Presidente e del Direttore Generale della banca; ore 19.15: cena e tombolata dei colori; ore 21.00: viaggio musicale a cura di Marco "Bruco" Ferri e Evolution Swing Band

Circo in piazza

Rivolta d’Adda

"All’incirco Varietà": uno spettacolo di comicità, acrobazia, poesia e follia. Nella rassegna "Vicoli". Piazza Gaetano Ferri, Rivolta d'Adda, venerdì 8 settembre ore 21

Terrafiume

Rivolta d’Adda

Si chiama «Fiumana» la seconda edizione del festival «Terrafiume» che prenderà il via questa sera, venerdì.

Clownerie

Spino d’Adda

Il mago con la T maiuscola - Uno spettacolo di clownerie. Nella rassegna "Vicoli". Tenuta Fornace, via cascina Fornace - Spino d'Adda - Sabato 9 settembre, ore 15

Teatro con Enoch Arden

Pagazzano

Sarà in scena la compagnia “Theao” con Enoch Arden, melologo per pianoforte e voce recitante. La storia è quanto di più struggente e romantico si possa immaginare: una storia di amore e di mare, di dedizione e di rinuncia, dipinta con le parole quasi a sembrare un quadro. Il pianoforte darà vita sonora alle immagini evocate dai versi per trasportarvi in una dimensione che va oltre il puro ascolto. Pagazzano, castello visconteo - Sabato 16 settembre alle 20.45

La Holy run

Romano di Lombardia

Torna, con la quinta edizione, la camminata solidale colorata di 5 km. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza per finanziare due progetti. Uno della cooperativa sociale Acli Servizi di Bariano e l'altro dell'associazione "Il sogno di Iaia". Il costo per l'iscrizione, che si può effettuare prima dell'evento domenica o in vari punti della città tra cui le farmacie comunali e sabato al supermercato Conad in via del Commercio, è per gli adulti di 10 euro e per i bambini di 5 euro. La partenza è fissata per le 17.30, in piazza Don Sandro a Romano.

Caravaggio a Caravaggio

San Bernardino

S'inaugura la prima di due mostre per rendere omaggio a Caravaggio nel paese natale della famiglia del grande artista. Auditorium “San Bernardino”, inaugurazione sabato 9 settembre alle ore 17

Sax a San Bernardino

Caravaggio

Concerto del quartetto «Vagues Saxophone Quartet». In calendario (anche) una nuova composizione musicale scritta per l’occasione dal bresciano Claudio Bonometti e ispirata al grande affresco della Crocifissione di Fermo Stella (1531), uno dei gioielli del complesso di San Bernardino a Caravaggio. Venerdì 8 settembre, alle 20.45

Gli intramontabili Alpini

Calvenzano

La Festa degli Alpini calvenzanese: una delle sagre alpine più attese della Bassa bergamasca, che attira grazie al buon cibo della cucina alpina migliaia di avventori ogni anno. Tensostruttura di largo XXV aprile - 8, 9 e 10 settembre, a pranzo e a cena. Imperdibile

Urgnano

«Sciottini letterari» di e con Paolo Dal Canto e le musiche dal vivo di Stefano Taglietti. Venerdì 8 settembre alle 21.30, nel Giardino Pensile della Rocca Albani

Parata-spettacolo

Urgnano

La parata-spettacolo «Ricami di concertate pezzette» del Teatro Tascabile di Bergamo: domenica 10 settembre alle 16.30, alla Rocca Albani

Polente e risotti

Mornico al Serio

Lla rassegna «La mia Mornico»: cucina tipica e visite guidate alla parrocchiale del paese. Sabato 9 (serata con degustazioni di polenta) e domenica 10 (serata con degustazioni di risotto) alle 19. Visite guidate a Sant'Andrea Apostolo dalle 15 alle 18 entrambi i giorni. Cascina Castello di Mornico al Serio, sabato 9 e domenica 10

Ciserano

Venerdì 8 alle 20.30 spettacolo in piazza Papa Giovanni per i 20 anni della Fondazione San Giuliano. Sabato 9 alle 18 Borgo in festa; domenica 10 Ciserano Expo 2023 (dalle 15.30) e cena delle associazioni con street food (alle 19.30). Lunedì alle 21 consegna del Cavicchio d’oro. (Tutti i dettagli nel servizio a pagina 31

Settembre Boltierese

Boltiere

Sabato 9 camminata delle associazioni con le Gev. Ritrovo alle 8.30 al Centro sportivo. Passeggiata nel Plis del Brembo con visita alla nuova aula didattica nel verde all’ex depuratore.

Cena di solidarietà

Verdellino

Venerdì 8 alle 20.45 in piazza don Martinelli per festeggiare i 120 anni della scuola dell’infanzia «Madonna dell’Olmo»