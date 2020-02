Vertice tra i sindaci del Cremasco: annullate manifestazioni ed eventi sportivi. E’ quanto deciso questa mattina a Crema dai sindaci dell’Area omogenea che hanno deciso di introdurre limitazioni sulle manifestazioni in programma in questi giorni sul territorio.

Coronavirus, vertice a Crema

Dopo l’annullamento del Carnevale Cremasco e la chiusura dell’oratorio di Pandino seguiranno, infatti, le diverse ordinanze per l’annullamento degli eventi in programma nei prossimi giorni nel territorio del Cremasco. Limitazioni che saranno in vigore fino a martedì ma che potrebbero anche subire delle proroghe alla luce degli aggiornamenti della situazione nelle prossime ore.

Annullate le manifestazioni

Scuole e nidi resteranno chiusi, come da calendario, per le festività di Carnevale fino a martedì. Annullate anche le competizioni sportive e gli allenamenti, chiusi i centri sportivi e le piscine. Oggi pomeriggio è atteso un vertice in Prefettura al termine del quale i sindaci si aggiorneranno su eventuali ulteriori misure da mettere in campo per limitare il contagio da Coronavirus che, lo ricordiamo al momento, non conta nessun contagio nel Cremasco, ma due casi accertati a Sesto Cremonese e Pizzighettone oltre alla vicinanza con Lodi e Codogno.

Ad Agndello, ad esempio, oltre all’annullamento dell’iniziativa “Le contrade a colori” l’Amministrazione ha ordinato la chiusura di impianti sportivi, cimitero e piazzola ecologica fino al 25 febbraio.

A Rivolta, invece, oltre alle scuole, saranno chiusi fino a martedì il centro socio-culturale “La chiocciola”, la sala studio della biblioteca, gli impianti sportivi e il Parco della Preistoria.

