Un'altra medaglia in Comune: Crotti festeggia l'oro europeo con il sindaco

In Finlandia ha vinto l'oro con la misura di 15,93 metri, primato personale, fatta registrare nel secondo salto

La medaglia al collo e il sorriso di chi ha vinto, ma non solo in pista. Francesco Efeosa Crotti, 18enne di Capralba, ieri mattina, sabato 16 agosto 2025, è stato ricevuto in Comune dal sindaco Damiano Cattaneo che gli ha portato i complimenti di tutta la comunità.

Crotti in Comune

Come per i successi che ha già raggiunto anche questa volta, dopo il trionfo a Tampere, nei Campionati Europei Under 20 di atletica leggera, che si sono disputati in Finlandia, Francesco è stato ricevuto dal primo cittadino che lo ha ringraziato e si è complimentato ascoltando il racconto della sua ultima impresa.

L'oro nel salto triplo

Impresa da oro nella specialità del salto triplo. Il triplista, prodotto dell'Atletica Estrada di Treviglio e Caravaggio - tesserato per la Cus Pro Patria Milano - ha vinto l'oro con la misura di 15,93 metri, primato personale, fatta registrare nel secondo salto.

"Lui nei momenti che contano risponde sempre". Così commentava Paolo Brambilla, tecnico dell'Atletica Estrada e allenatore di Francesco Crotti, alla vigilia dell'appuntamento continentale l'hanno proprio azzeccata. Nuovo primato personale per Crotti che si lascia alle spalle tutti i concorrenti della finale continentale. Crotti è un nome emergente dell'atletica giovanile italiana: a soli diciotto anni, infatti, vanta già la bellezza di 4 titoli italiani vinti nel triplo, oltre ad un argento agli Europei Under 18 nel 2024.

