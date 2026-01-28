Tre ragazzine scomparse da Offanengo: proseguono le ricerche anche nella Bassa

Le ragazzine, infatti, sarebbero salite su un pullman e poi su un treno diretto a Bergamo. Le ricerche, ancora in corso, al momento non hanno dato esito

Da lunedì mattina non si hanno più notizie di Aurora e Asia, due 12enni, scomparse a Offanengo insieme a un’altra ragazzina di 15 anni. Le ricerche, ancora in corso, stanno interessando anche la provincia di Bergamo.

Tre ragazzine scomparse da Offanengo

L’ultimo avvistamento risale a lunedì 26 gennaio quando le tre ragazzine, residenti in una casa-famiglia di Crema, si stavano recando a scuola. Quella mattina, nella secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” di Offanengo, però, non sono mai entrate. Avrebbero solo finto per poi allontanarsi e far perdere le loro tracce.

Le indagini delle Forze dell’ordine si stanno concentrando sui loro spostamenti: le ragazzine, infatti, sarebbero salite su un pullman e poi su un treno diretto a Bergamo. Le ricerche, ancora in corso, al momento non hanno dato esito.

Chi ha notizie contatti le Forze dell’ordine

Al momento della scomparsa Aurora indossava un giubbotto bianco e nero e pantaloni scuri. Asia e l’amica 15enne, invece, erano vestite con abiti scuri. Chiunque le abbia viste o possa fornire dettagli utili alle ricerche è pregato di chiamare il numero 379 2413026 o di rivolgersi alle Forze dell’ordine.