Strappa la catenina d’oro ad un’anziana: denunciata una donna a Vailate

Al termine di una rapidissima attività di indagine, i carabinieri della Stazione di Vailate hanno denunciato una donna di 33 anni, residente in provincia di Brescia, ritenuta responsabile di una tentata rapina impropria aggravata.

Fermata con la scusa della beneficenza

Il fatto è avvenuto la mattina di ieri, 15 luglio quando, verso le 9.45, una donna anziana si trovava a camminare in via Verdi a Vailate ed è stata avvicinata da una donna, di cui ha fornito una precisa descrizione, che le avrebbe chiesto una firma su un foglio per sostenere un’associazione per disabili. La vittima ha firmato il foglio, ma, in quel frangente, la donna che l’aveva fermata le ha strappato la catenina d’oro che portava al collo. La vittima ha reagito afferrando la ladra, ma è stata spinta a terra. L’autrice del fatto è scappata per poi salire su un’auto e allontanarsi dal luogo.

Identificata dalla targa dell’auto

La vittima, aiutata da un passante, si è rialzata e ha visto che per terra era rimasta la sua catenina d’oro, probabilmente caduta alla ladra durante la fuga, che è stata recuperata. I militari di Vailate hanno ricevuto la denuncia e hanno sentito i testimoni che hanno indicato la targa dell’auto sulla quale era salita la donna che avrebbe commesso il fatto. Attraverso le banche dati, l’auto è risultata di proprietà di una donna di 33 anni. I militari di Vailate hanno acquisito una foto della proprietaria dell’auto e hanno composto un fascicolo fotografico che è stato visionato dalla signora. La donna ha subito riconosciuto proprio la 33enne, che è stata quindi denunciata per rapina aggravata, perché commessa ai danni di persona ultrasessantacinquenne..