Sono state ritrovate le tra ragazzine scomparse, stanno bene

Sono state ritrovate nel primo pomeriggio di oggi, 28 gennaio 2026, le tre ragazzine scomparse lunedì mattina da Offanengo.

Le due dodicenni – Aurora e Asia – frequentanti le scuole medie, una delle quali iscritta all’Istituto Falcone e Borsellino di Offanengo, e una quindicenne, studentessa di una scuola professionale di Crema, avevano finto di entrare in classe, ma non l’avevano fatto, non rientrando in struttura neppure la sera.

“Immediatamente dopo la denuncia di scomparsa, presentata presso il Comando Stazione Carabinieri di Crema, è stato attivato il Piano Provinciale per la ricerca delle persone scomparse – ha spiegato la Prefettura – L’immediata e articolata attività, posta in essere dall’Arma dei Carabinieri con elevata professionalità e particolare sensibilità, anche in collaborazione con i Comandi delle province limitrofe, ha fatto emergere l’opportunità di attivare la prevista Cabina di Regia prefettizia. Ciò al fine di consentire un esame tempestivo, congiunto e in tempo reale di tutti gli elementi informativi progressivamente acquisiti”.

“Le attività di ricerca, supportate anche dall’ausilio dei sistemi di videosorveglianza disponibili, sono state condotte con assoluta professionalità e grande impegno di uomini e mezzi dai reparti territoriali dell’Arma dei Carabinieri, con il concorso delle altre Forze di polizia competenti. L’esito positivo delle ricerche conferma l’efficacia del modello di coordinamento interistituzionale attuato dalla Prefettura”.