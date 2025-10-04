Silvana Armani ricorda lo zio Giorgio e Monica Sisti con una donazione al “Caimi”

La richiesta di Armani è che il nome dello zio e della compianta operatrice del Caimi venissero iscritti all’Albo dei Benefattori

di Sara Barbieri

Un gesto di profonda umanità e riconoscenza ha scaldato i cuori della comunità vailatese: Silvana Armani, nipote del celebre stilista Giorgio Armani recentemente scomparso, ha compiuto una nuova, generosa donazione a favore della Fondazione Ospedale Caimi di Vailate, realtà alla quale è legata da tempo come amica e benefattrice.

Nel ricordo di Giorgio Armani e Monica Sisti

Ma questa volta, il contributo ha un valore ancor più simbolico. Silvana ha chiesto che venissero iscritti all’Albo dei Benefattori due nomi per lei fondamentali: quello dello zio Giorgio Armani, icona internazionale del Made in Italy, e quello di Monica Sisti, educatrice storica della Fondazione, scomparsa prematuramente nel 2022 a soli 49 anni.

“Il nostro Consiglio di Amministrazione – ha dichiarato il direttore Paolo Regonesi – ha deliberato quanto richiesto dalla Silvana Armani, ringraziandola, a nome di tutti noi, per il continuo e importante sostegno economico al nostro Ospedale. Esprimiamo a Silvana tanta riconoscenza, con il pensiero rivolto alla cara Monica e al geniale Giorgio Armani”.

Dietro il gesto, due storie intrecciate dalla memoria e dall’affetto. Giorgio Armani, scomparso il 4 settembre scorso, è stato per decenni un simbolo della moda mondiale, ma anche un uomo attento al sociale, sostenitore di numerose iniziative culturali e sportive. Accanto a lui, nella memoria della Fondazione, ora ci sarà anche Monica Sisti, figura molto conosciuta in paese non solo per il lavoro svolto con dedizione nella casa di riposo, ma anche per il suo impegno come catechista e volontaria in parrocchia.

Non è la prima volta che Silvana Armani tende la mano alla Fondazione Caimi. Da anni accompagna con discrezione, ma con costanza, il percorso della struttura attraverso iniziative benefiche e donazioni significative. La Fondazione Caimi, con questa donazione, non riceve solo un aiuto concreto, ma anche un segno tangibile di quanto i legami personali possano diventare patrimonio condiviso.