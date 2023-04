Monica continua a far del bene: al Caimi inaugurato l'ambulatorio di cardiologia in sua memoria

La sua prematura scomparsa, avvenuta a 49 anni in un giorno d'estate mentre di trovava in vacanza, non le ha impedito di continuare a far del bene: l'affetto per Monica Sisti si è presto trasformato in una gara di solidarietà che ha portato all'inaugurazione, oggi, dell'ambulatorio di cardiologia che porterà il suo nome.

In memoria di Monica Sisti

Commozione e gratitudine questa mattina, 5 aprile, per il taglio del nastro del nuovo ambulatorio di cardiologia all'Ospedale Caimi di Vailate. Un sogno diventato realtà grazie alla straordinaria raccolta fondi che è riuscita a realizzare molto più di ciò che si pensava: dall'acquisto di apparecchiature mediche si è arrivati alla costituzione di un vero e proprio ambulatorio dedicato alla prevenzione e cura delle malattie cardiocircolatorie.

Ambulatorio di cardiologia

A presenziare all'inaugurazione, oltre alla famiglia di Monica, anche l'intero Consiglio di Amministrazione e l'amico e direttore della Fondazione Caimi Paolo Regonesi.

"Questa mattina abbiamo benedetto e inaugurato il nuovo ambulatorio di Cardiologia, con tutte le attrezzature acquistate grazie alla campagna di raccolta fondi - si legge nella nota diffusa dalla Fondazione dove Monica lavorava con passione come educatrice - Data la generosità riscontrata, ai tre holter cardiaci e all’ecocardiografo previsti inizialmente, abbiamo potuto aggiungere tre holter pressori e l’innovativo software per la refertazione da remoto in telemedicina".

La campagna benefica

L'apertura dell'ambulatorio ha richiesto una spesa di 57.784,79 euro, ma ad oggi, grazie alla campagna "Monica per noi" sono stati raccolti 53.072,20 euro. Il ringraziamento è andato in primis proprio a Monica che, con il suo animo gentile, è riuscita a lasciare un segno in tante persone e continua, nonostante tutto, a fare del bene.