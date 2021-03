Se il Dpcm fosse stato già in vigore? Scuole chiuse in 5 Comuni nella Bassa

Il report è settimanale, e possiamo quindi basarci sui soli numeri della scorsa settimana pubblicati da Ats. Ma se già sette giorni fosse stato in vigore il nuovo Dpcm del Governo Draghi, che ha confermato sostanzialmente il meccanismo dei “colori” per la gestione della pandemia, cinque Comuni della Bassa avrebbero dovuto chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado.

La soglia critica dei 250

A differenza da quanto previsto nell’ultimo Dpcm di Conte, infatti, ora nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni, i presidenti delle Regione possono (e in qualche misura dovranno, vista la situazione) disporre la didattica a distanza per tutti, a prescindere dal colore della Regione.

I dati, come spiegato da Cts, confermano del resto un aumento dei contagi proprio attraverso le scuole, soprattutto a causa dell’alta contagiosità della variante inglese, avendo un’alta capacità di penetrazioni fra le fasce più giovani.

Sarebbero chiuse le scuole in cinque Comuni

All’ultimo report di Ats Bergamo, basato sui nuovi casi registrati tra il 17 e il 23 febbraio, sarebbero cinque i Comuni della nostra zona a dover chiudere le scuole, secondo questi parametri: Arcene, Calcio, Spirano, Pognano e Covo. Verdello, con un’incidenza registrata di 2,34 casi ogni mille abitanti (234 ogni 100mila) sarebbe appena sotto la soglia critica.

Nell’animazione, l’andamento dell’epidemia da novembre a oggi, sulla base dell’incidenza Comune per Comune. Clicca su play

La situazione in provincia di Bergamo

Nel resto della provincia, sempre secondo lo stesso criterio, i Comuni oltre la soglia sarebbero 23: oltre ai cinque in pianura, anche Valgoglio (già zona rossa), Berzo San Fermo, Villongo, Predore, Foresto Sparso, Sarnico, Castelli Calepio, Gorlago, Adrara San Rocco, Oneta, Viadanica, Spirano, Gandosso, San Paolo D’argon, Borgo Di Terzo, Credaro, Parzanica, Castione della Presolana e Costa Volpino.

TORNA ALLA HOME