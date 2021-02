Covid-19, i dati LOCAL di oggi. Treviglio +8, Caravaggio +6, Romano +5. Valgoglio zona rossa

Otto i nuovi casi Covid-19 registrati oggi a Treviglio, cinque a Romano, sei a Caravaggio e uno a Rivolta. Su 32806 tamponi processati oggi in Regione sono 4191 i nuovi positivi in Regione. In Bergamasca i nuovi contagi sono stati 315. I decessi, in Lombardia, 49. Questi i dati sul contagio nella Bassa e in Regione Lombardia di oggi, sabato 27 febbraio.

Regione mette Valgoglio in zona rossa

Oggi, il presidente della Regione ha deciso di istituire la prima “zona rossa” in provincia di Bergamo. Il Comune di Valgoglio, in Val Seriana, è stato interessato nei giorni scorsi da un importante aumento di contagi e sarà dunque messo in lockdown a partire da domani, domenica 28 febbraio.

Il provvedimento, che sarà valido fino al 7 marzo, “scaturisce da una segnalazione della Commissione Indicatori dell’Ats di Bergamo, riunita oggi”. “Sulla base della documentazione e delle evidenze esposte da ATS Bergamo in merito al numero di casi COVID positivi nel Comune di Valgoglio 30 positivi su una popolazione di 580 abitanti, 4 nuovi positivi ieri, 6 nuovi positivi stamattina, è stata ravvisata dai tecnici l’opportunità di inserire il comune in fascia rossa – spiega Regione – Tale scelta, avviene anche a seguito di un proficuo e costruttivo confronto con il sindaco di Valgoglio Angelo Bosatelli, con il presidente dell’ambito territoriale Valle Seriana Superiore Flavia Bigoni, ed il presidente del distretto Bergamo Est Gabriele Cortesi. Con i rappresentanti delle Amministrazioni Comunali si sono anche concordate azioni di mitigazione e prevenzione nelle scuole che saranno attuate a partire da questo fine settimana”.

I ricoveri nella Bassa

In Lombardia continuano anche ad aumentare i ricoveri: sono 47 i nuovi ingressi nei reparti Covid, e 19 nelle Terapie intensive. A livello locale, gli ospedali di Treviglio e Romano ospitavano a ieri 68 pazienti Covid-19 positivi, 34 in ciascuno dei due nosocomi.

