Scrivi anche tu la letterina a Babbo Natale e aiutaci a fare del bene VIDEO

Scrivi anche tu a Babbo Natale

A Natale puoi… anzi a Natale possiamo. Tutti insieme possiamo davvero fare la differenza. E basta pochissimo. Chi non vorrebbe chiedere un regalo a Babbo Natale? Piccolo o grande, un semplice desiderio, una richiesta, un impegno… oggi tutti possiamo farlo grazie a “Caro Babbo Natale vorrei…” l’iniziativa del Gruppo Netweek a favore del Banco Alimentare. Scopri come partecipare: è facile e bastano pochi minuti per aiutarci a fare del bene!

Una collezione di sogni

E, come spesso accade, è nei momenti più bui che si sogna con più lucidità. Bambini, adulti, uomini, donne, italiani, stranieri, volti noti, sindaci, lettori, amici… Leggendo le vostre letterine – le prime sono già pubblicate sul numero in edicola del Giornale, ma l’iniziativa continua per tutto dicembre – si capisce che l’emergenza ci ha divisi, sì, ma ci ha anche uniti. Ci ha fatto riflettere sulle nostre vite, su quello che siamo e su quello che sogniamo di diventare, appena questo maledetto virus avrà smesso di mordere e sarà tornato a cuccia.

“Caro Babbo Natale vorrei” vuol essere (anche) questo: una grande opera collettiva. Una collezione di sogni, ma di sogni che lascino un segno, tanto più profondo quanto più numerosi saremo. Ed eccolo, il segno: per ogni letterina inviata, il gruppo Netweek donerà un pasto al Banco Alimentare, un piccolo grande gesto di vicinanza e di solidarietà per chi sta peggio di noi. Per chi proprio ora, mentre noi leggiamo (o scriviamo) le notizie di PrimaTreviglio sul cellulare, si sta chiedendo come metterà insieme un pasto, questa sera.

E allora, partecipa anche tu. Condividi il sogno. Bastano poche parole: un desiderio, una speranza, per il 2021. Vai su www.carobabbonatalevorrei.it o scrivici su WhatsApp al 334 2899132 cliccando QUI. Ci vuole un minuto…

