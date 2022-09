Sabato sera nero sulle strade: raffica di incidenti in Bergamasca

Raffica di incidenti stradali nella notte di sabato. Sono almeno nove i sinistri con feriti, in poche ore, e una quindicina le persone finite in ospedale in tutta la provincia di Bergamo nel corso una serata e una nottata decisamente movimentate per i soccorritori del 118. Nella Bassa, a Mozzanica un 17enne è finito in ospedale dopo essersi schiantato con la moto, in via Rino. A Martinengo, invece, una coppia di 22enni è finita fuori strada sulla Soncinese. Tragedia questa mattina all'alba in Val Seriana: un 28enne ha perso la vita.

Quattro feriti a Ponte San Pietro

Il primo incidente, tra i più gravi della serata, è avvenuto poco dopo le 20 a Ponte San Pietro, sulla ex SS342, tra due automobili. Sei le persone coinvolte e quattro i feriti, tutti in codice giallo (media urgenza) e trasportati al Papa Giovanni e alla clinica Gavazzeni. Poco dopo un altro incidente meno grave è avvenuto sulla stessa provinciale, tre chilometri e mezzo più a sud, a Bonate Sopra. Nessun ferito grave.

Bergamo: auto contro guard-rail

Un ferito invece sulla circonvallazione Plorzano, a Bergamo, poco prima delle 21. Coinvolti una donna di 28 anni e un uomo di 30. Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando di Bergamo. L'autovettura è finita per schiantarsi violentemente contro un guard rail e il conducente è stato estratto dal veicolo grazie al lavoro dei pompieri.

Cologno al Serio

Erano invece le 21.30 quando in via del Cassinello, a Cologno al Serio, nei pressi del ristorante "Fonda56" sulla Francesca in direzione Ghisalba, la Croce rossa di Urgnano è intervenuta per prestare soccorso al quarto incidente della serata: coinvolto un 47enne, trasportato in codice giallo a Verdellino.

Ragazzino ferito a Mozzanica

Grave invece l'incidente di Mozzanica, pochi minuti dopo le 22: un ragazzino di 17 anni è rimasto coinvolto in un incidente in moto, contro un'auto, in via Rino, non distante dalla chiesetta di Sant'Anna. Sul posto la Croce rossa di Caravaggio, che l'ha portato in ospedale a Treviglio, in codice giallo.

Di nuovo un "fuori strada" sulla Soncinese di Martinengo

Passata al mezzanotte, a Martinengo è di nuovo la ex Statale Soncinese a diventare teatro di un incidente (si tratta, del resto, di uno dei tratti di strada più pericolosi della Bassa, stando alla quantità di sinistri che vi si verificano). A metà circa del lungo rettilineo che collega la città con Romano, due 22enni a bordo di un'auto sono usciti fuori strada. Sul posto la Croce rossa di Urgnano, che li ha trasportati in codice verde all'ospedale di Romano.

Telgate

Idem a Telgate, pochi minuti più tardi: poco prima dell'1.30, due ragazzi di 24 e 25 anni sono usciti di strada in via Cesare Battisti, finendo poi in ospedale a Seriate.

Curno, investito un 19enne

Ed era già quasi l'alba, questa mattina, quando attorno alle 5.15 a Curno è stato investito un giovane pedone di 19 anni, nella zona commerciale-produttiva di via Enrico Fermi. Attimi di paura, ma nessuna grave conseguenza per lui, che è stato portato in codice verde al Papa Giovanni XXIII.

Tragedia stamattina in Val Seriana

Tragedia invece questa mattina sulla provinciale della Val Seriana. Un uomo di 28 anni è morto, in un frontale contro un furgone all'altezza di Cene.