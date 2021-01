Pirata della strada investe e uccide un ciclista

Un uomo di 66 anni, Mario C., è morto attorno alle 19 di oggi, domenica 3 gennaio, a Palazzo Pignano. Stando alle prime informazioni, sarebbe stato investito da un veicolo, che poi si sarebbe dileguato.

Tragedia sulla Sp35

L’ uomo stava percorrendo la Sp35, da Pandino in direzione di Cascine Capri. Era diretto, sembra, a Torlino Vimercati. Sul posto la Croce bianca di Rivolta, e la Polstrada. Sessantasei anni, la vittima era residente a Torlino Vimercati. Dopo l’investimento è stato sbalzato in un fosso a bordo della carreggiata, non c’è stato altro da fare che constatare il decesso.

Indagini in corso

Sono in corso le indagini per ricostruire esattamente la dinamica dell’incidente ed eventualmente rintracciare l’investitore. Solo tre settimane fa tra Fontanella e Casaletto di Sopra si era verificato un altro investimento mortale, il cui responsabile era fuggito. Le indagini avevano stretto il cerchio attorno a un carabiniere di Piacenza, che si era costituito dopo diversi giorni.

TORNA ALLA HOME