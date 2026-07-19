Nuovo schianto sulla Sp 90, muore un 59enne

Ennesimo schianto sulla Sp 90, nel territorio di Rivolta, ancora un scontro auto-moto: a perdere la vita è stato un 59enne di Fara, Osvaldo Anziutti, che viaggiava sul suo scooter. Una strada pericolosa senza dubbio, sulla quale qualche mese fa c’era stato un altro incidente mortale fotocopia, allora a morire era stato Emmanuel Musumary.

Schianto auto-moto: 59enne sbalzato in un canale

Il tragico incidente è avvenuto poco prima mezzogiorno, sulla Provinciale che collega Rivolta a Pandino, all’altezza dell’incrocio con la strada vecchia per Agnadello. Scattato l’allarme, sul posto si sono portati la Polizia stradale di Crema, i Vigili del fuoco, un’ambulanza e, da Milano, si è alzato in volo l’elisoccorso. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il 59enne viaggiava in sella ad uno scooter “Vroom 560″di grossa cilindrata, lungo il rettilineo, in direzione Pandino, quando si è scontrato con una “Fiat 500” guidata da un 32enne di Agnadello. Un impatto violentissimo, in cui l’uomo ha sfondato il parabrezza dell’auto e poi è finito in un canale irriguo artificiale che costeggia la carreggiata.

Il difficile recupero della salma

Il corpo del farese è stato trascinato dalla corrente ed è stato ripescato 300 metri più a valle dal luogo del sinistro, in una roggia in località Pegolotta, mezz’ora dopo lo schianto, grazie all’intervento del camparo che ha fatto scendere il livello dell’acqua del fosso per consentire le ricerche. Per il 59enne nulla da fare, il personale sanitario ha potuto solo constatare il decesso. La salma è stato portata all’obitorio di Cremona a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’automobilista invece se l’è cavata con alcune contusioni ed è stato caricato in ambulanza in codice giallo, trasportato poi al Pronto soccorso del Policlinico di Milano per accertamenti. A liberare la strada è intervenuto il “Soccorso stradale Scaramuzza”.

Anziutti un volontario del “Fara Rock”: annullate le serate di oggi e domani

Il 59enne era un volontario del “Fara Rock”, e per questa ragione gli organizzatori hanno annunciato lo stop della manifestazione musicale.

“L’edizione del ‘Fara Rock’ 2026 si ferma – si legge in un post sui social – Con grande dolore comunichiamo che, a seguito della scomparsa di uno dei volontari che da anni era una colonna portante di ‘Fara Rock’, le serate di oggi e domani sono annullate, grazie a tutti per la comprensione”.