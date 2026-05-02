Grave incidente tra auto e moto: elisoccorso per un centauro

Grave incidente questa mattina a Rivolta d’Adda: un uomo è in serie condizioni in ospedale, dopo essere stato travolto da un’auto tra la via Per Casirate e la Sp90.

Schianto tra auto e moto a Rivolta, grave motociclista

L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, sabato 2 maggio, attorno alle 11.35. Stando ad una prima ricostruzione, l’uomo era in sella ad una “BMW Gs” 1200, quando per ragioni da accertare è stato travolto da una “Opel Meriva”. Le condizioni del motociclista – 52enne di Crema – sono apparse subito serie. Allertati i soccorsi, la centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza ha mandato sul posto un elisoccorso, atterrato in un vicino prato. L’uomo è stato trasportato in codice rosso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Illeso invece il conducente dell’automobile, un 48enne residente ad Arzago. Sul posto, per i soccorsi, anche un’ambulanza della Croce bianca di Rivolta e un’automedica, oltre ai carabinieri della locale stazione per i rilievi di rito.

All’origine dell’incidente, stando alle prime testimonianze, ci sarebbe una mancata precedenza. “Non l’ho visto arrivare” ha detto il conducente dell’automobile, poi trasportato all’ospedale di Crema per accertamenti. Concausa dell’accaduto, ha spiegato, sarebbe anche l’erba alta accanto alla carreggiata, che avrebbe limitato la visuale sull’incrocio.