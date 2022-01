Nuove regole e Green Pass: cosa si può fare e cosa no, in 18 immagini

Tutte le regole

In bilico sulla zona arancione, facciamo un po' di ordine nel valzer delle norme per la "nuova" certificazione verde.

Contagi che aumentano, Regioni che cambiano colore e nuovi decreti che introducono nuovi obblighi, come quello vaccinale per gli over 50 e nuove distinzioni tra Green pass "base", Green pass "rafforzato" e Green pass "booster". Ecco allora cosa si può o non può fare a seconda dei casi dai trasporti al lavoro, dai servizi all'attività sportiva secondo le tabelle del Ministero.

Tre tipi di Green Pass

Cominciamo con le definizioni: al momento si parla di tre diversi "livelli" di Green Pass: base, rafforzato e "booster".

Green Pass base

E' la prima "certificazione verde" che conosciamo da mesi, ottenuta tramite vaccino, guarigione, o test (antigenico o molecolare negativo nelle ultime 48 ore).

Green pass rafforzato

E' rafforzato il Green Pass di chi si è vaccinato o è guarito dal Covid-19. Per questo livello non sono validi, dunque, i tamponi. Da oggi il Green pass rafforzato è necessario anche per viaggiare sui trasporti pubblici

Green pass Booster

E' la certificazione verde di chi ha avuto la terza dose di vaccino, oppure di chi oltre al completamento del ciclo primario di vaccinazione ha effettuato un tampone negativo nelle ultime 48 ore. E' indispensabile, ad esempio, per entrare come visitatori nelle case di riposo.

Green pass e trasporti

Tra le principali novità in vigore da oggi c'è l'obbligo di certificazione verde per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea: aerei, treni, navi e traghetti, autobus e pullman di linea, autobus e pullman a noleggio con conducente sono consentiti solo ai possessori di Green Pass rafforzato sia in zona gialla che arancione. Quanto all'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico non di linea, come i taxi, è consentito indipendente dal Green Pass sia in zona gialla che arancione.

A lavoro con il Green pass

L'ultimo decreto varato dal Governo Draghi ha operato anche un'altra stretta sul mondo del lavoro. Dal 15 febbraio, infatti, scatterà l'obbligo per i lavoratori over 50 di presentarsi sul posto di lavoro solo con il Green pass rafforzato che si ottiene con la vaccinazione o l'avvenuta guarigione dal Covid-19. Per tutti gli altri lavoratori under 50 resterà in vigore, invece, l'obbligo di mostrare il Green pass base, che si ottiene anche con tampone, sia per accedere al luogo di lavoro che per le mense aziendali.

Bar e ristoranti: serve il Green pass rafforzato

Sia in zona gialla che in zona arancione, per accedere ai servizi di bar e ristoranti, sia all'aperto che al chiuso (anche per la consumazione al bancone) è necessario mostrare il Green pass rafforzato. Le stesse norme si applicano anche per le strutture ricettive (inclusi i bar e ristoranti di alberghi) dove sia l'alloggio che la ristorazione potrà essere garantita solamente ai clienti in possesso di Green pass rafforzato.

Negozi e servizi sì, ma occhio ai centri commerciali

Quanto a negozi ed esercizi pubblici, l'accesso ai servizi alla persona è consentito sia in zona gialla che arancione indipendentemente dal Green pass. Anche fare compere nei negozi fuori dai centri commerciali è consentito sempre, sia in zona gialla che arancione, anche senza Green pass. Idem per l'accesso ai negozi nei centri commerciali nei giorni non festivi né prefestivi (lunedì-venerdì): è consentito sia in zona gialla che arancione indipendentemente dal Green pass.

Limitatamente alle zone arancioni, l'accesso ai negozi nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (eccetto alimentari, edicole, tabacchi, farmacie e librerie) sarà invece consentito solo a chi ha il Green pass rafforzato. Resta invece confermato, ovviamente, l'accesso a uffici pubblici per usufruire di servizi sia in zona gialla che arancione, indipendentemente dal Green pass.

Studenti e Green pass: cambiano le regole in università

La frequenza scolastica è garantita anche senza Green pass per gli studenti di scuole superiori e istituti tecnici sia in zona gialla che arancione. Agli studenti universitari, sia in zona gialla che arancione, è richiesto il Green pass base. Per i corsi di formazione in presenza, l'accesso è consentito in zona gialla solo con Green pass base, in zona arancione consentito solo con Green pass rafforzato.

In Rsa accesso solo con terza dose e tampone: il Green pass "booster"

L'accesso ai visitatori nelle strutture sanitarie, socio sanitarie e residenziali, socio assistenziali e hospice è consentito solo con Green pass rafforzato e tampone negativo oppure con terza dose booster.

Attività sportive e motorie

C'era una volta la caccia al runner... ora non più. Tra le attività motorie concesse, infatti, resta proprio quella dell'attività sportiva o motoria all'aperto anche senza Green pass. Norme più stringenti in tutti gli altri casi compresi gli sport di squadra in centri e circoli sportivi (concessa solo con Green pass rafforzato) con docce e spogliatoi restano off limits. Concesse invece senza limitazioni le attività riabilitative e terapeutiche.

Stadi e impianti di risalita

Per partecipare agli eventi sportivi in stadi o palazzetti servirà il Green pass rafforzato, sia in zona gialla che in arancione, e non si potrà superare la capienza del 50% all'aperto e del 35% al chiuso. Stesso discorso per chi scia: solo Green Pass rafforzato, per accedere agli impianti di risalita.

Eventi culturali e feste

Cinema, musei, teatri ancora aperti ma con limitazioni. Sono proibiti gli eventi che comportino assembramenti, sia al chiuso che all'aperto, così come resta in vigore il divieto di consumare cibi e bevande all'interno delle sale. Per quanto riguarda le cerimonie civili e religiose sono concesse, ma occhio ai ricevimenti. Gli invitati dovranno esibire il Green pass rafforzato e sono vietati in ogni caso gli assembramenti.

Convegni, fiere e attività ricreative

Partecipare a sagre e fiere anche su aree pubbliche, convegni e congressi (all’aperto e al chiuso), sia in zona gialla che arancione sarà consentito solo con Green pass rafforzato. Stesse regole anche per l'accesso ai centri benessere, sia all'aperto che al chiuso, ai centri termali (salvo che per assistenza e attività terapeutiche o riabilitative all’aperto e al chiuso), ai parchi tematici e di divertimento, ai centri culturali e sociali, alle sale gioco e scommesse, bingo e casinò.

Per i concorsi pubblici, infine, sarà necessario esibire il Green pass base o arancione per le prove in presenza sia in zona gialla che arancione.