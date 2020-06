Morti bianche da Covid-19: a Bergamo il triste record nazionale

E’ stato pubblicato oggi da Inail il quarto report sugli infortuni professionali da COVID-19, che vede al 31 maggio, a livello nazionale, 47.022 denunce con ben 208 casi mortali concentrati soprattutto nel periodo di marzo e aprile, mesi del picco epidemico. La Lombardia e in particolare Bergamo paga il prezzo più alto con 25 vittime. Lo denuncia la Cgil.

L’80,7% delle denunce riguarda il settore sanitario e dell’assistenza sociale (ospedali, case di cura e case di riposo). Altro dato significativo è che ben il 72,7% (12.141) dei contagiati siano donne e che la fascia di età più esposta con 7.515 casi pari al 45% del totale sia tra i 50 e 64 anni.

“I lavoratori del settore sanitario e dell’assistenza hanno dovuto operare spesso con insufficienti dispositivi di protezione individuali, o perfino senza – dichiarano Angelo Chiari della segreteria della Cgil di Bergamo e Roberto Rossi segretario provinciale della Funzione Pubblica Cgil Bergamo – Addirittura, come abbiamo sentito denunciare dai diretti interessati, in qualche caso gli è stato imposto di non indossare le mascherine per non spaventare i pazienti e gli utenti. Esprimendo il profondo cordoglio di tutta la Cgil di Bergamo per le 25 morti bianche, chiediamo che vengano appurate sino in fondo le eventuali responsabilità e negligenze che possono aver messo a rischio la vita dei lavoratori, e di conseguenza delle loro famiglie e degli altri pazienti. Infine ci sembra ora necessario che l’Inail riconosca nel più breve tempo possibile le tutele e le indennità previste per gli infortunati vittime dell’epidemia. Le persone che hanno già pagato un prezzo molto alto per il loro servizio alla comunità meritano tutto l’impegno possibile”.