"Monica per noi", la raccolta fondi supera 12mila euro: ordinati i tre holter wifi

Si continua a fare del bene nel nome di Monica. E' partita alla grande la raccolta fondi della campagna "Monica per noi" lanciata dalla Fondazione Caimi di Vailate in ricordo della dipendente e amica Monica Sisti, scomparsa improvvisamente per un malore lo scorso 11 agosto mentre si trovava in vacanza.

Monica per noi

Il sorriso della infaticabile "colonna" dell'ospedale di Vailate è ancora impresso nelle menti e nei cuori di tutti quei vailatesi che hanno avuto la fortuna di conoscerla. E l'affetto per Monica si sta traducendo in una straordinaria ondata di generosità che sta aiutando la Fondazione Caimi a dotarsi di attrezzature fondamentali per l'ambulatorio di Cardiologia che, dal mese scorso, porta proprio il nome di Monica.

L'ambulatorio, già potenziato con un holter wifi di ultima generazione, a sua volta acquistato con buona parte delle offerte raccolte fin qui dal giorno della morte di Monica e devolute interamente alla Fondazione dai suoi familiari, si pone ora l’obiettivo di migliorarsi incrementando il numero delle strumentazioni medico-sanitarie all’avanguardia in sua dotazione, anche per via della grande richiesta di prestazioni cardiologiche da parte del territorio circostante. Da qui è nata la raccolta fondi "Monica per noi" che, con oltre 12mila euro già raccolti, ha permesso l'acquisto di altri tre holter wifi. Ma c'è ancora molto da fare.

Ordinati i tre holter wifi

"La nostra campagna di raccolta fondi sta avanzando molto bene e siamo ben contenti di aver superato la quota di 12mila euro, che ci ha permesso di ordinare i tre holter wifi - ha fatto sapere la Fondazione Caimi - Ora chiediamo ancora un aiuto a tutti per permetterci anche l’acquisto del nuovo ecocardiografo (serviranno 36mila euro, ndr), così da poter realizzare interamente il nostro progetto di dedicare a Monica un ambulatorio completamente attrezzato".

Per partecipare alla raccolta fondi, sarà sufficiente effettuare un bonifico, di qualsiasi importo, al conto corrente bancario con codice IBAN IT35C0889957290000000141936 intestato a Fondazione Ospedale Caimi Onlus, inserendo la causale "Monica Per Noi".