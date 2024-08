Medico del Pronto soccorso aggredito dal cognato di una paziente

Medico bergamasco aggredito mentre lavora in Pronto soccorso il giorno di Ferragosto, a Chiari (Brescia). Succede di nuovo, ancora una volta ai danni del personale sanitario del Servizio pubblico. L'ennesima aggressione, raccontata da PrimaBrescia, riaccende i riflettori sulle tensioni mai risolte nelle corsie degli ospedali, specie in Pronto soccorso, che rendono il lavoro di medici e infermieri sempre più pesante. A Treviglio, l'anno scorso, era stato necessario persino l'istituzione di un punto di Polizia all'interno dell'ospedale.

Aggredito dirigente medico del Pronto soccorso di Chiari

L'ultimo caso proprio a Chiari, il giorno di Ferragosto. A raccontare la vicenda è la stessa vittima, in un amaro post su Facebook. Si tratta di G.C, dirigente medico del Pronto soccorso clarense, residente a Castelli Calepio.

Il medico stava per dimettere una paziente, una donna residente a Coccaglio, ma per motivi futili (legati alla logistica del rientro a casa, stando a quanto emerso) né lei né il cognato di lei, che l'accompagnava, erano d'accordo con la decisione del personale del Pronto soccorso. Da qui la lite, sulla quale è intervenuto anche il dirigente medico. La paziente avrebbe aggredito una delle infermiere in servizio, sputandole addosso, mentre il cognato, residente a sua volta a Coccaglio, ha preso per il collo il medico. Inequivocabili i segni lasciati dalla mano dell'aggressore sul collo del medico, che ha postato un proprio selfie su Facebook per mostrare quanto accaduto.

La parabola degli ospedalieri, da eroi a "carne da macello"

Amaro lo sfogo che accompagna la foto, e che riflette sull'assurda parabola della sua categoria: finita l'emergenza Covid in cui medici ed infermieri erano stati (giustamente) chiamati eroi, ora sono costretti a lavorare in condizioni di sicurezza spesso decisamente precarie, alla mercé di un pubblico sempre più incattivito e, talvolta, pericoloso.

"Un giorno è un graffio, un altro giorno è una coltellata"