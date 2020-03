Medici e infermieri, eroi veri! Fai sentire la tua voce ai sanitari in prima linea

Medici e infermieri, eroi veri! Facciamo sentire tutto il nostro sostegno e ringraziamento a chi lotta in prima linea. Fai sentire la tua voce e manda un video, un messaggio e un’immagine di WhatsApp al 334 289 9132

Oggi, a tutti noi è chiesto di restare a casa. In questo particolare e drammatico momento storico del nostro Paese, a ogni cittadino è chiesto da fare la propria parte per affrontare e sconfiggere questo nemico comune: il nuovo Coronavirus.

Ma ci sono alcuni di noi che non possono restare a casa e che stanno combattendo in prima linea: sono i medici e gli infermieri che tutti i giorni si prendono cura di noi e che oggi sono chiamati a sforzi e sacrifici maggiori. Per tale motivo tutti dovremmo essere consapevoli, e il nostro gruppo editoriale vuole dirlo a gran voce, che queste donne e questi uomini sono degli eroi veri!

Come i soccorritori delle ambulanze che stanno lavorando per noi 24 ore su 24 per garantire assistenza ai malati. Una situazione difficile anche per loro come testimonia lo sfogo di James Pandini, presidente della “Casirate Soccorso” che spiega come si tratti di una situazione mai vista prima.

E come comunità e territorio dobbiamo e vogliamo far sentire la nostra vicinanza e stima a tutti gli operatori sanitari, che lavorano senza sosta per salvarci la vita.

Così nasce l’idea del nostro giornale di raccontare le storie di questi eroi e pubblicare foto, video, disegni, messaggi e pensieri per ringraziarli e sostenerli.

Lo avete già fatto con gli striscioni appesi alle case, fuori dagli ospedali, i messaggi d’affetto sulle confezioni di dolci in dono agli ospedali, con i tantissimi arcobaleni dei bambini. Allora continuate, continuiamo a far sentire la nostra vicinanza, anche da lontano.

Finora abbiamo cercato di svolgere il nostro compito nell’informare i lettori su quello che succede, sollecitando a seguire le raccomandazioni che le istituzioni ci chiedono di rispettare. Adesso però vogliamo fare di più.

Manda la tua foto, un video, un pensiero

A questo scopo vi chiediamo di scriverci attraverso WhatsApp al numero 334 289 9132, così da poterci inviare messaggi, foto o video che pubblicheremo, ma potremo anche tenervi aggiornati sulle principali notizie del nostro territorio e le iniziative che metteremo in campo. Ovviamente è un servizio gratuito e a cui potrete in qualsiasi momento scollegarvi. Abbiamo sempre avuto la convinzione di lavorare per voi lettori, ma adesso vorremmo avere un canale ancora più diretto e stretto per informarvi e dare voce alla nostra comunità.

Quindi, diciamo a questi eroi veri: forza! E facciamogli sentire il nostro sostegno e ringraziamento perché sappiano che non sono soli in questa battaglia.

Che tutti insieme possiamo vincere!

Anche Netweek per la campagna “Il tuo aiuto è prezioso”

Il Gruppo Netweek, e quindi anche il vostro settimanale, ha deciso di affiancare Regione Lombardia nella campagna “Il tuo aiuto è prezioso”. La raccolta fondi (numero IBAN IT76P0306909790100000300089 – BIC BCITITMM) ha l’obiettivo di sostenere le strutture sanitarie, i medici, gli infermieri e tutto il personale che in questi giorni sta combattendo una durissima battaglia per curare i cittadini lombardi e sconfiggere il Covid-19.

