Le fontane pirotecniche sulle bottiglie, come a Crans Montana: chiusa discoteca di Crema

Un tragico film già visto, e soltanto pochi giorni fa. Solo che siamo a Crema. Come se a Crans Montana non fosse successo nulla, e come se 40 persone non avessero perso la vita nel terribile incendio della discoteca svizzera. A pochi giorni dal Capodanno nero del Constellation, un principio d’incendio al Moma Club di Crema, storica discoteca della città, riaccende i riflettori sulla sicurezza nei locali pubblici.

Incendio al Moma Club di Crema, il Questore lo fa chiudere

A dare origine delle fiamme, anche in questo caso, sono state dalle fontane pirotecniche installate sulle bottiglie di spumante, che hanno appiccato il fuoco a degli addobbi appesi al soffitto. Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito. Ma il Questore della Provincia di Cremona, come riporta PrimaCremona, ha disposto la sospensione dell’attività imprenditoriale per 8 giorni. A scoperchiare il caso è stato un controllo operato da Polizia di Stato e Ats Valpadana, avvenuto il 17 gennaio.

Nel locale c’erano diversi minorenni, nonostante la serata fosse riservata solo a maggiorenni e a tutti venivano indistintamente serviti alcolici, senza controllare i documenti. Due uscite di sicurezza erano poi oscurate da tendaggi, e una si apriva soltanto con difficoltà. Completamente ignorate diverse altre norme antincendio. Dieci degli addetti controllati lavoravano in nero.

Importanti sanzioni anche per un altro locale della zona: il “Juliette” di Cremona, stavolta per il ripetersi di episodi di violenza. Il più grave il 6 gennaio, quando un ragazzo è stato ferito al collo con un taglierino, che solo per fortuna non l’hanno ucciso.

L’appello del presidente della Regione Fontana: “Basta fontanelle pirotecniche al chiuso”

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo aver appreso la notizia di quanto accaduto, ha lanciato un appello a tutti i proprietari e titolari di locali, in particolare discoteche, con l’intento di salvaguardare la sicurezza dei clienti e prevenire situazioni potenzialmente pericolose.