L'autista se ne va e il servizio scuolabus rischia di saltare

A pochi giorni dall'inizio di febbraio, è ancora incerto il futuro del servizio scuolabus che collega Cremosano e Casaletto Vaprio alla scuola media "Manzoni" di Trescore Cremasco. Il 1° febbraio l'attuale autista, dipendente del Comune di Casaletto Vaprio, lascerà il suo incarico per trasferirsi in un altro ente. Un cambiamento che rischia di mandare in tilt il servizio, se non sarà trovata una soluzione rapida.

Il servizio scuolabus a rischio

Il problema, già emerso lo scorso settembre, si ripropone, infatti, con urgenza: per mesi, da settembre a marzo 2024, l’autista non era stato sostituito per la difficoltà di reperire candidati adeguati, lasciando le famiglie e gli studenti – circa settanta ragazzi dei due Comuni – con disagi notevoli. Se la situazione non si risolverà, il servizio di trasporto, attualmente gestito in convenzione dai Comuni di Cremosano e Casaletto Vaprio, potrebbe essere sospeso di nuovo.

"Il nostro autista ha dato il preavviso, come è giusto che sia, perché ha scelto di andare a lavorare altrove, - spiega la sindaca di Casaletto Vaprio Ilaria Dioli - Stiamo cercando attivamente una soluzione. Essendo però un nostro dipendente, dobbiamo seguire una procedura di legge. Iniziamo cercando nelle graduatorie di altri Comuni, poi valuteremo la mobilità fra enti, e solo come ultima opzione, indiremo un nuovo concorso pubblico".

Se le ricerche interne non dovessero portare frutti, l’Amministrazione sta considerando l’opzione di esternalizzare il servizio.

"Con il Comune di Cremosano – prosegue Dioli – decideremo quale strada intraprendere. Se sarà quella dell’esternalizzazione, sarà Cremosano, come Comune capofila della convenzione, a doversene occupare".

In passato, il sindaco di Cremosano, Marco Fornaroli, aveva tentato di risolvere la crisi con due gare d’appalto, ma senza alcun risultato. Neppure le chiamate dirette a ditte di noleggio avevano dato esito positivo. Per tenere informate le famiglie, Fornaroli ha convocato una riunione pubblica nella sala polifunzionale di piazza Garibaldi, dove si discuteranno le possibili soluzioni. Il rischio di interruzione del servizio scuolabus è dietro l'angolo, e la comunità è in attesa di capire se la situazione potrà risolversi senza disagi per gli studenti e le loro famiglie.