Treno "ostaggio" della gang, tra sigarette, bestemmie e anche un coltello

Treno "ostaggio" della maleducazione e della prepotenza di un gruppo di ragazzi che ha gettato nel caos un intero vagone armati, tra l’altro, di coltello e martello.

Treno "in ostaggio"

E’ successo sabato scorso sul treno 10640 delle 18.07 della linea Treviglio-Cremona. Durante il tragitto, un gruppo di circa venti ragazzini ha creato una situazione di totale caos a bordo, mettendo in allarme tutti i viaggiatori.

"Il convoglio è stato letteralmente preso in ostaggio da un gruppo di “maranza”- hanno dichiarato alcuni passeggeri presenti - si trattava di un gruppetto di circa venti giovani che, fin da subito, ha voluto mostrare un atteggiamento di inutile presunzione: alcuni erano armati con un coltello e un martello, altri fumavano all’interno delle cabine e altri ancora sono riusciti a entrare nella cabina di guida del treno. Il tutto accompagnato dal solito comportamento di arroganza, superiorità, del voler creare “lite”, trambusto, colorato da insulti e bestemmie".

Intervengono i carabinieri

Insomma, un’atmosfera tutt’altro che piacevole per i passeggeri delle altre altre carrozze, colpiti dalla maleducazione del gruppetto. "La cosa che mi ha fatto più schifo è stata vedere tre o quattro ragazzine fare le bulle circondate da ragazzi armati di coltelli" ha precisato un’altra testimone. La situazione ha continuato a degenerare, al punto da costringere controllore e capotreno a intervenire.

"Il controllore è riuscito a trovare e sequestrare il coltello, che era nascosto sotto un sedile, mentre il capotreno ha agito con grande professionalità, fermando il treno e bloccando le porte in attesa dell’arrivo dei carabinieri. Un intervento tempestivo e freddo che ha evitato il peggio".

Giovane lascia il coltello ma fugge

Non tutti i passeggeri presenti, però, sono rimasti altrettanto soddisfatti dalle modalità di intervento del personale ferroviario.

"Il controllore è sceso dal treno e noi siamo rimasti chiusi dentro. E il proprietario del coltello è riuscito a scappare. Che dire della sicurezza?".

Dopo il ritrovamento delle armi, infatti, il capotreno ha bloccato uscite ed entrate fino all'arrivo di una pattuglia di carabinieri di Soncino, che ha causato il fermo del convoglio nella stazione di Casaletto Vaprio per ben 40 minuti. Lo stallo si è risolto con l'arrivo dei militari che hanno preso in consegna coltellino e martelletto ma non sono riusciti a trovare il proprietario che, stando a quanto riportato dai passeggeri, è sceso alla stazione di Casaletto Vaprio.