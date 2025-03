Market e farmacia nel mirino dei ladri che si fanno strada sfondando il muro

di Sara Barbieri

Furti a raffica a Casaletto Vaprio nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi, con due obiettivi presi di mira dai ladri: il supermercato D+ e la farmacia comunale adiacente.

Furto al market

I malviventi sono entrati in azione a notte fonda, partendo dal market. Dopo aver creato un varco attraverso una finestra che dà sugli spogliatoi del supermercato, hanno disattivato le telecamere di sorveglianza per evitare di essere ripresi. Una volta dentro, hanno puntato subito alle casse, svuotandole e arraffando circa mille euro in contanti. Ma non si sono fermati lì: nel mirino c'era anche la farmacia comunale, situata proprio accanto al market.

Sfondano il muro per "passare" in farmacia

Per accedervi i ladri hanno creato un buco nel muro di cartongesso che separa i due esercizi e sono entrati nella farmacia. Anche qui hanno disattivato le telecamere e si sono concentrati sulla cassaforte. Dopo averla aperta, hanno preso circa duemila euro, poi per poi fuggire, lasciando dietro di sé una lunga scia di danni.

Il colpo è stato scoperto la mattina seguente, quando uno dei dipendenti del supermercato, arrivato alle 8 per aprire il punto vendita, si è accorto della violazione. In seguito, sono stati allertati immediatamente i carabinieri del nucleo Radiomobile di Crema e il farmacista della zona. Sul posto sono intervenuti anche i colleghi dell'aliquota operativa di Cremona e gli uomini dell'istituto di vigilanza privato Civis. Al momento i carabinieri hanno avviato le indagini, procedendo con i rilievi scientifici e la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza dei due esercizi commerciali e delle zone circostanti, che risultano però essere messe fuori uso e danneggiate dai ladri stessi.