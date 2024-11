Il Pd torna alla carica: "Per lo Spallanzani nemmeno un euro nel prossimo triennio"

Zero euro per lo Spallanzani di Rivolta d’Adda. Nel bilancio di previsione 2025-2027 approvato dalla Commissione Agricoltura, Montagna e Foreste di Regione Lombardia lo scorso 20 novembre non risultano risorse per l’Istituto Sperimentale italiano Lazzaro Spallanzani di Rivolta d’Adda.

Spallanzani, nuovo appello del Pd

A gridarlo a gran voce il circolo Pd del paese che, con le parole del segretario Daniele Cantarini, ha evidenziato "la totale inconsiderazione da parte di Regione Lombardia di uno dei più importanti centri nazionali di ricerca in campo zootecnico".

Il consigliere regionale Matteo Piloni si è subito attivato per presentare un emendamento in Aula durante la prossima seduta di Bilancio per poter garantire le risorse necessarie. Si sta così ripetendo in questo autunno inoltrato quanto già accaduto un anno fa: la Regione non aveva stanziato risorse e per questo motivo l’Istituto Spallanzani si era veduto costretto a mettere i propri dipendenti in cassa integrazione. Poi, con l’assestamento di Bilancio di luglio 2024 la Regione aveva stanziato 250mila euro per l’anno corrente, una cifra comunque insufficiente per coprire le spese.

"A Rivolta d'Adda ha sede uno dei centri italiani più importanti nel settore della ricerca scientifica in campo zootecnico: l'Istituto Lazzaro Spallanzani, sostenuto soprattutto da fondi pubblici statali e regionali. Qualche anno fa l'Istituto aveva avuto problemi economici a causa di tagli statali. Intervenne l'ex Ministro Martina che garanti i fondi necessari, con un contributo di 600mila euro l'anno, mentre la Regione ne garantisce 350mila. Due mesi fa, in un'audizione tenuta nelle commissioni regionali attività produttive e agricoltura, l'Istituto Spallanzani ha confermato le difficoltà economiche. Sapete quante risorse sono previste per il prossimo anno per lo Spallanzani? Zero, una vergogna!"

Nessuna risorsa per il 2025

Non sono quindi serviti a molto i vari tavoli di confronto in Regione richiesti dal sindaco Giovanni Sgroi a seguito di un’audizione convocata in Consiglio regionale per prendere coscienza della difficile situazione.

"L’Amministrazione ritiene strategico per il nostro territorio la presenza e l’attività dell’Istituto Spallanzani - aveva dichiarato a settembre il primo cittadino - e si spenderà su qualsiasi fronte affinché lo Spallanzani possa svilupparsi sempre più nell’interesse della ricerca scientifica e nell’interesse di tutte le forze lavoro che permettono le attività di ricerca".

La minoranza però ha evidenziato che i soldi previsti per il 2025 sono praticamente azzerati. E, tutto questo, nella consapevolezza che, nonostante le difficoltà finanziarie, lo Spallanzani ha dato un contributo significativo nel campo della biosicurezza e soprattutto un aspetto cruciale per affrontare le emergenze legate alla Peste Suina Africana, alla Bluetongue e all’influenza aviaria. La speranza ora è dunque quella di evitare di tagliare le risorse perché la situazione diventerà sempre più complessa e insostenibile.