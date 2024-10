Spallanzani, la Regione ripristina un contributo da 250mila euro

Regione ripristina i finanziamenti, l’Istituto Spallanzani può tirare un sospiro di sollievo. La scorsa settimana il circolo del Pd di Rivolta aveva lanciato un appello al Comune, ma anche a Regione Lombardia, perché si impegnassero in prima linea per la tutela dell’istituto di ricerca "Lazzaro Spallanzani", punto di riferimento nazionale per la fecondazione artificiale animale, la tracciabilità degli alimenti e le biotecnologie applicate.

Lo Spallanzani è salvo (per ora)

I Dem rivoltani avevano posto l’attenzione dell’Amministrazione comunale sul taglio dei fondi annuali destinati all’istituto per circa 100mila euro, costringendo la direzione dell’ente ad attivare la cassa integrazione per i dipendenti.

A dare la buona notizia, arrivata nei giorni scorsi, è stato il sindaco Giovanni Sgroi che lo scorso 19 settembre aveva anche partecipato all’incontro con la Commissione regionale richiesto dalle forze sindacali.

"Regione Lombardia ha ripristinato la quota di finanziamento di 250mila euro per l’Istituto di ricerca Spallanzani, permettendo quindi un temporaneo tamponamento della crisi che aveva portato la Direzione dell’Istituto a proporre, entro fine anno, una serie di ammortizzatori sociali per i dipendenti", ha annunciato l’Amministrazione comunale.

Sgroi: "Mi spenderò su qualsiasi fronte"

Il primo cittadino ha poi sottolineato il forte appoggio da sempre dimostrato da parte del Comune a questa importante realtà.

"Questa Amministrazione ha dimostrato sin dall’inizio del proprio mandato l’interesse e la vicinanza all’istituto - ha detto - Inoltre ritengo strategica per il nostro territorio la presenza e l’attività dell’istituto e per tale motivo mi spenderò su qualsiasi fronte, sia esso locale, regionale o nazionale affinché lo “Spallanzani” possa svilupparsi sempre di più nell’interesse della ricerca scientifica e nell’interesse di tutte le forze lavoro che permettono le attività di ricerca".

Vuoi restare sempre aggiornato?

📱"𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼" è ora anche un canale 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽

In un solo posto, troverai tutte le notizie più importanti della giornata dal tuo territorio, 𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘃𝘂𝗼𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲, dalla sezione "Aggiornamenti" di WhatsApp.

🔗𝗖𝗹𝗶𝗰𝗰𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗹𝗶𝗻𝗸 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼!

https://whatsapp.com/channel/0029VaEHNSEK5cD5VhYIts2h