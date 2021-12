Il Giornale è in edicola: ecco le notizie principali della settimana

Prime pagine

Il Giornale di Treviglio, Romanoweek e Cremascoweek vi aspettano in edicola con un numero ricco di servizi e approfondimenti.

Dall'andamento della campagna vaccinale e dei contagi nella Bassa bergamasca all'inchiesta sulle case all'asta per concludere un vero affare. Dall'allarme per una banda di finti vigili che ha già messo a segno diversi colpi a Treviglio e nel Cremasco all'ennesimo tragico incidente sulla Francesca. E ancora dai tremendi incendi che a Urgnano e Martinengo hanno lasciato senza casa 11 famiglie alla manifestazione di Legambiente contro la proliferazione dei poli logistici.

Sono alcuni temi che abbiamo trattato questa settimana sul Giornale di Treviglio, RomanoWeek e CremascoWeek: ci trovate in anni edicola oppure QUI, sullo sfogliabile online.

Terze dosi: come sta andando la campagna vaccinale?

A che punto siamo con la somministrazione delle terze dosi del vaccino anti Covid-19 in Lombardia? I dati pubblicati quotidianamente dalla Regione indicano che più o meno il 15% della popolazione ha già ottenuto la dose "booster". Le province stanno marciando a ritmi leggermente diversi: Lecco, con il 18,46% di cittadini già coperti con la terza dose, guida la classifica seguita da Cremona (16,76%) e Como (16,58%). Bergamo è al momento attorno al 15%, in media, mentre tra le più lente ci sono Sondrio (13,58%) e Lodi (13,87%).

Case all'asta nella Bassa bergamasca

Dalla crisi Covid-19 alla "bolla" del 110%. Sono mesi di montagne russe per il mercato immobiliare della Bassa bergamasca, che vede in queste settimane un movimento cui non eravamo più abituati da parecchi mesi. E non solo il mercato "tradizionale". Anche quello degli edifici all'asta fallimentare sta andando abbastanza a gonfie vele, tanto che parecchie agenzie immobiliari ormai pubblicizzano in vetrina anche questi immobili che fino a qualche anno fa erano "riservati" in qualche modo proprio agli addetti ai lavori, più che ai compratori privati. Sul Giornale in edicola una nuova puntata dell'inchiesta sulle occasioni da non perdere.

Banda di finti vigili deruba anziani

Travestiti da tecnico del gas e agente della Polizia locale hanno portato via gli ori a due anziane sorelle. È in questo modo che due malviventi sono riusciti a carpire la fiducia delle due donne, non di certo sprovvedute nonostante entrambe over 70. Diversi i colpi messi a segno negli ultimi giorni sia Treviglio che nel Cremasco a Pandino e Rivolta.

Investita da un Tir: la Bassa prega per Silvia

Lotta ancora per la vita, in un letto d’ospedale del reparto di Rianimazione dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Silvia Chiari. La 31enne di Pontirolo è stata investita lunedì pomeriggio da un Tir, mentre percorreva in bicicletta la strada provinciale Francesca, all’altezza della rotatoria di Pognano. Le sue condizioni sono ancora molto gravi, mentre la Polizia locale di Verdello sta lavorando per ricostruire la dinamica. Una strada trafficatissima, la Francesca, ma ancora quasi completamente priva di pista ciclabile, nonostante i tantissimi incidenti registrati, anche molto gravi. Un problema che ora esige una risposta.

Tremendi incendi: 11 famiglie senza casa

Due tremendi incendi hanno devastato due palazzine nella notte di mercoledì a Urgnano e Martinengo. Fumo e fiamme dal tetto hanno spinto le famiglie a scendere in strada mentre i Vigili del fuoco sono rimasti impegnati per ore sotto la neve per domare i roghi. Ingenti i danni che hanno coinvolto anche diversi appartamenti e costretto le famiglie ad appoggiarsi a parenti e amici in attesa di poter riprendere possesso delle loro case.

Logistica, dalla manifestazione di Legambiente all'impennata di incidenti

Un flashmob per denunciare il consumo di suolo nel quadrilatero della logistica. A Cortenuova Legambiente ha manifestato contro il proliferare il stabilimenti tra Calcio, Covo, Cividate e altri già in arrivo. Poche ore dopo, in occasione della celebrazione di Santa Barbara, i Vigili del fuoco hanno sottolineato un netto aumento di incidenti dovuto al traffico sempre maggiore tra l'autostrada e i poli logistici.

Aperta la Porta Santa, inizia l'anno santo trevigliese

Mercoledì alle 16 sul sagrato del Santuario della Madonna delle Lacrime si è tenuto il rito di apertura della Porta Santa che, su concessione di Papa Francesco, segna l'inizio dell'anno santo trevigliese in occasione del 500esimo anniversario del Miracolo.

Treviglio, ecco come sarà la nuova casa della Bianchi

Un nuovo stabilimento di 30 mila metri quadrati, di cui 17 mila per la produzione. Il tutto per un investimento di oltre 40 milioni di euro.

La Bianchi scommette su Treviglio per il rilancio delle sue biciclette. Dopo le varie voci che vedevano la multinazionale del pedale lontano dalla Bassa, ieri, giovedì, è arrivata la conferma che, non solo l’azienda resterà sul territorio, ma si ingrandirà per continuare a essere leader nel settore ciclistico.

Ecco le prime pagina da sfogliare: