Il Giornale è in edicola: ecco le notizie della settimana

Prime pagine

Con l'edizione del 25 febbraio in regalo anche il fumetto del Miracolo e i semi dell'iniziativa "Facciamo l'orto in casa".

Dal confronto sulla viabilità della Bassa e l'idea di un nuovo "passaggio a sud-est" ai dettagli del nuovo "ring" che rivoluzionerà il traffico (ma anche la sosta) a Treviglio. Dall'incendio - forse doloso - a Cascina Merisi alla tragica scomparsa di Erminia Dossi, colpita da un malore fatale sulla tomba del marito. Dal blitz antidroga che ha coinvolto la Bassa orientale fino a Pandino che nel 2022 sarà la "Città del formaggio".

Sono alcuni dei servizi speciali sul numero in edicola del Giornale di Treviglio, che trovate anche QUI nella sua edizione sfogliabile.

In primo piano

Il servizio in Primo Piano di questa settimana, che potrete leggere sul Giornale di Treviglio, Romanoweek e Cremascoweek offre due spunti di riflessione. Il primo dedicato al mondo dei giovani e al loro disagio come denunciato dal presidente dell'Aga di Pontirolo Enrico Coppola. Un disagio che si sta manifestando attraverso episodi di autolesionismo, disturbi alimentari e un rapporto distorto con la sessualità.

Il secondo, invece, offre un confronto tra i sindaci della Bassa sulla "terza via" proposta da Alessandro Sorte proprio dalle colonne del nostro Giornale. Un passaggio a "sud-est" con la Bassa orientale che vuole tornare protagonista con una nuova Cremasca che piace anche al Pd.

Il tema viabilità tocca, questa settimana, anche Treviglio che ha visto la presentazione del progetto che prevede la circonvallazione a senso unico e la rivoluzione della sosta con 1250 parcheggi a pagamento.

Cronaca

A Treviglio (ma la notizia è rimbalzata anche a livello nazionale) ha colpito la storia di Erminia Dossi, 85 anni, colpita da un malore fatale mentre si trovava sulla tomba del marito Giacomo Bonacina, morto quarant'anni fa con il qualche aveva avuto sette figli. Era il giorno di San Valentino. A Casirate paura per un vasto incendio che ha mandato in fumo 300 balle di fieno alla Cascina Merisi. Danni per oltre 50mila euro e l'ombra del dolo. Il proprietario si è sfogato: "Qualcuno ci vuole male".

La Bassa orientale, invece, fa i conti con il traffico di droga e con l'ennesima operazione che ha portato all'arresto di 20 persone. La Calciana (il fulcro a Fontanella) si conferma crocevia del narcotraffico.

Attualità

Pandino sarà la "Città del formaggio 2022". Lo scorso anno era toccato a Bergamo. La bella notizia è arrivata a inizio settimana e l'Amministrazione comunale è già all'opera per organizzare eventi di rilievo. A Bariano, invece, Giada Muscarella, studentessa 24enne lancia la moda-terapia. Dalla sua tesi potrebbe ora nascere un progetto all'Accademia di Belle Arti di Brescia.

Con il numero in edicola il prossimo 25 febbraio in regalo con il Giornale troverete il fumetto che racconta il Miracolo della Madonna delle Lacrime e i primi semi dell'iniziativa "Facciamo l'orto in casa".

