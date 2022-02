E' ufficiale: Pandino è la “Città del Formaggio 2022”

Cremasco

Su segnalazione della delegazione di Cremona, l'Onaf ha insignito il Comune dell'ambito titolo. Ora si pensa ad organizzare eventi.

E' arrivata il giorno di San Valentino la lettera che attesta l'attribuzione del titolo di “Città del Formaggio 2022” a Pandino. E tutti gli innamorati delle delizie che si producono anche sul territorio plaudono.

“Città del Formaggio 2022”

A dare la bella notizia è stato il sindaco Piergiacomo Bonaventi, che ha ricevuto la missiva del presidente dell'Organizzazione nazionale degli assaggiatori di formaggio (Onaf) Pietro Carlo Adami.

"Mi è gradito comunicare che, su segnalazione della delegazione di Cremona, l'Onaf intende

insignire codesto Comune del titolo di “Città del Formaggio 2022” - si legge nella lettera - Scopo dell’iniziativa “Città del Formaggio” è l’individuazione di Comuni che siano culturalmente

ed economicamente sede di produzioni casearie identitarie nel contesto sociale".

Perché Pandino

Ecco le motivazioni che hanno portato alla designazione.

 E’' sede della scuola casearia e istituto per l’agricoltura Stanga

 Sta approntando il museo delle attrezzature antiche di caseificio

 E’ caratterizzato da un’ampia varieta' di formaggi prodotti nel territorio, tra cui 3 Dop

 Promuove attivamente i prodotti del territorio.

Il Comune, al fine del mantenimento della presenza nell’Albo, si impegna ad organizzare, nell’anno di nomina e poi con continuità negli anni successivi, salvo impedimenti dovuti a cause di forza maggiore, almeno un evento legato ai formaggi e aperto al pubblico. Allo svolgimento potranno eventualmente partecipare le delegazioni Onaf.

"Per noi è una grande soddisfazione - ha commentato il sindaco - ci metteremo subito in campo per organizzare eventi di rilievo".