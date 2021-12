Il Giornale è in edicola: ecco le notizie della settimana

Prime pagine

Dalle nuove ordinanze che introducono l'uso obbligatorio della mascherina anche all'aperto al progetto della Città Metropolitana per raggiungere Milano in bicicletta anche da Treviglio, Caravaggio e Crema. Dall'anno speciale (e santo) per il 500esimo del Miracolo della Madonna delle Lacrime alla politica con il ritorno di Alessandro Sorte in Forza Italia. Dal tragico incidente che si è portato via l'arbitro di volley Maurizio Pizzocchero al via del progetto di Brebemi per un'autostrada elettrica. Fino al sogno di una studentessa che a Rivolta vuole creare un'oasi per salvare i tritoni.

Mascherine obbligatorie anche all'aperto

La decisione è stata presa. Con un'ordinanza congiunta i Comuni di Treviglio e Caravaggio hanno deciso di introdurre l'obbligo di mascherina anche all'aperto, nei weekend e nei giorni festivi, là dove si creano maggiori assembramenti e rispettare il distanziamento sociale diventa effettivamente complicato. Parliamo dei centri storici e delle vie dello shopping che con l'avvicinarsi del Natale saranno sempre più frequentate. La decisione arriva dopo il vertice in prefettura dove sono state discusse e stabilite le nuove linee guida per i controlli sul super green pass attivo dal 6 dicembre. La stessa decisione era già stata presa dal sindaco di Bergamo e dal Comune di Rivolta d'Adda.

Da Treviglio (e non solo) in bici fino a Milano

Una rete di ciclabili all’avanguardia, dotate di fibra ottica, segnaletica ad hoc e soprattutto in grado di collegare il capoluogo lombardo a 133 Comuni dell’hinterland. E’ il progetto "Cambio", un biciplan pensato per portare Milano e la Città Metropolitana al livello delle altre grandi città europee. Lo studio prevede 24 linee di piste ciclabili di cui 4 circolari e 16 radiali e altre 4 greenways destinate a diventare delle vere e proprie autostrade per le bici. I costi di realizzazione sono stimati in circa 300mila euro per chilometro per un totale di 225 milioni di euro. Tre direttrici arriveranno proprio nella Bassa con "capolinea" Treviglio, Caravaggio e Crema. La Città Metropolitana ci crede e noi?

L'anno speciale (e santo) di Treviglio

Un anno di grandi eventi per ricordare il 500esimo anniversario del Miracolo della Madonna delle Lacrime. E' nato il comitato "Treviglio'22". Il suo compito sarà quello di coordinare le iniziative e gli eventi in occasione dei 500 anni da quel 28 febbraio 1522, quando il pianto di un dipinto della Vergine salvò Treviglio dalla distruzione da parte dell’esercito francese. A comporlo sono il parroco monsignor Norberto Donghi, il sindaco Juri Imeri, il presidente della Bcc Giovanni Grazioli e Luca Secchi, imprenditore e presidente della Sezione Comunicazione di Assolombarda. Inoltre su concessione di Papa Francesco, il 2022 sarà un Anno Santo a Treviglio. Mercoledì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione, alle 16, verrà quindi celebrata la messa con l’apertura della Porta Santa.

Un amaro con Berlusconi e Sorte torna in Forza Italia

"Gli ho regalato una bottiglia di amaro del “Marelèt” di Treviglio. Il Presidente l'ha molto apprezzato. E poi avevo una tùrta de Treì e un melone retato di Calvenzano. A consigliarmi su cosa portare ad Arcore è stata Matilde, insieme al sindaco di Calvenzano Fabio Ferla".

E’ andata così, venerdì scorso ad Arcore. L’onorevole di Brignano Alessandro Sorte, uno dei più influenti e controversi uomini del centrodestra bergamasco, è ufficialmente tornato in Forza Italia, dopo la fallimentare esperienza del movimento "Cambiamo!". A dare il suo benestare al ritorno a casa del "figliol prodigo" è stato direttamente Silvio Berlusconi.

Un tragico incidente s'è portato via "Pizzo"

Non c’è stato nulla da fare per Maurizio Pizzocchero, 47enne di Treviglio ma residente ad Agnadello rimasto coinvolto in un tamponamento sulla A4 lunedì mattina. Era molto conosciuto quale dirigente della Gerundo volley, per il suo passato da arbitro di pallavolo della Fipav a livello regionale e per il suo servizio in parrocchia come Ministro Straordinario dell’Eucaristia, dal 2009. Aveva anche recitato con la compagnia "I Barlafüss".

Brebemi e il progetto dell'autostrada elettrica

Dopo anni di intensi ed approfonditi studi, "Arena Del Futuro", il circuito costruito da Brebemi con la collaborazione di partner internazionali, istituzioni pubbliche e Università, è ora una realtà. Si tratta del primo passo verso l’elettrificazione della A35. I primi test effettuati stanno dimostrando come la transizione ecologica nel mondo della mobilità, passi attraverso la rivoluzionaria ricarica elettrica ad induzione dinamica.

"Salviamo i tritoni di Rivolta"

"Salviamo il tritone crestato italiano di Rivolta". L’SOS è partito da una studentessa di Scienze naturali, la 25enne Sofia Camiciottoli che, per salvare l’area verde destinata al piano di lottizzazione di via Mandelli, ha sollevato il problema del danno alla fauna locale, in particolare alla popolazione di Triturus carnifex, una specie anfibia protetta. Nulla da fare, la lottizzazione non si ferma, ma forse per i tritoni "sfrattati" c’è qualche speranza. La maggior parte di loro purtroppo è già perita durante gli scavi, ma qualche esemplare si è salvato ed è per loro che è stata realizzata un’oasi adiacente la roggia "Rivoltana".

