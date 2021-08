Il Giornale di Treviglio è in edicola: ecco le notizie della settimana

Dal tragico incidente di ieri pomeriggio a Isso dove ha perso la vita un 70enne al 13enne aggredito e rapinato da una baby gang nel centro di Treviglio, dal reportage sulla chiusura imminente del Centro commerciale "La Francesca" di Verdello, fino alle medaglie dai Mondiali under 20 di atletica e dalle paralimpiadi di Tokyo 2020.

Le baby gang fanno paura

E' successo di nuovo. Questa volta in pieno centro a Treviglio e a farne le spese è stato un 13enne aggredito, minacciato con un coccio di vetro e rapinato da un gruppo di ragazzini provenienti dal Bresciano. E' solo l'ultimo episodio di violenza che vede protagonisti i minorenni. Di questo - dopo la tragedia della mamma uccisa dalla figlia 15enne - abbiamo parlato con l'avvocato Laura Rossoni che ha già avuto modo di toccare con mano un'emergenza che non riguarda solo i giovani, ormai sempre meno empatici, ma anche i genitori non più capaci di "fare gli adulti".

"La Francesca" chiude dopo 29 anni

Il 30 settembre sarà l'ultimo giorno di lavoro per le attività del centro commerciale di Verdello inaugurato nel 1992. La chiusura - temporanea - dovrebbe permettere lo svolgimento dei lavori di riqualificazione che, però, non sono ancora stati ufficialmente presentati. I negozianti degli esercizi ancora aperti protestano contro la decisione dell'assemblea condominiale che ha deciso a maggioranza di proseguire con il progetto di riqualificazione chiudendo la struttura almeno fino alla fine del 2023. "Noi non molliamo - hanno detto - qui c'è tutta la nostra vita".

Una settimana da podio

Due medaglie, un argento e un bronzo che portano in alto, sul tetto del mondo, due atlete della Bassa. Dopo le emozioni delle Olimpiadi di Tokyo 2020 lo sport regala ancora sorrisi e lacrime ma di gioia. Come quelle della 19enne Alessandra Iezzi, Alessandra Iezzi si racconta - Ragazzi ESTRAorDinAri, che ai Mondiali Under 20 in Kenya è salita sul podio con la staffetta 4x400 portandosi a casa un indimenticabile medaglia di bronzo.

Ma ci aspettano ancora grandi emozioni. Ce ne ha dato un assaggio ieri, giovedì, la nuotatrice Giulia Terzi che alle Pralimpiadi di Tokyo 2020 ha conquistato una preziosissima medaglia d'argento nella staffetta mista 4x50 metri stile libero.

La solidarietà per la Geromina

Danni per 3/400mila euro dalla tromba d’aria che lunedì scorso ha scoperchiato l’azienda Oleo Tecnica. Ma grazie a decine di volontari, l’azienda metalmeccanica della Geromina ha riaperto nei tempi previsti. Molti dipendenti sono rientrati al lavoro dalle ferie, per ripulire e rimettere in sicurezza insieme ai vigili del fuoco, alla protezione civile e ai tanti volontari a cui è andato il ringraziamento dei titolari Daniela e Paolo Nozza.

E giovedì 2 settembre alla festa della Geromina si terrà la cena benefica "Treviglio x la Geromina" per raccogliere fondi da destinare alla sistemazione dell'oratorio gravemente danneggiato dalla tromba d'aria.

Lavoro, la Calciana va a rilento

Mentre nel resto della provincia le assunzioni hanno già superato i livelli pre-Covid, nella Bassa orientale l'economia sembra ancora stagnante, nonostante il boom di contratti nelle costruzioni e nella manifattura. I dati del secondo trimestre sono ancora sotto i valori del 2019.

Intitolare l'ospedale a Gino Strada: la proposta che divide

A Crema si discute sulla proposta di intitolare l'ospedale Maggiore a Gino Strada. L'idea del giornalista e insegnante Alex Corlazzoli per rendere omaggio al fondatore di Emergency ha scatenato una polemica in chiave politica: a favore il sindaco Stefania Bonaldi (Pd) e M5S, contrari Lega e Forza Italia.

