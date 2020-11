Covid-19, Treviglio oggi supera quota mille contagi da marzo

Covid-19, con i 17 nuovi casi registrati oggi Treviglio raggiunge e supera i mille contagi accertati dall’inizio dell’epidemia, a marzo. Sono infatti 1004 ad oggi i casi diagnosticati ufficialmente in nove mesi (conteggio che chiaramente esclude comunque centinaia di casi non tracciati nella prima ondata in primavera e molti asintomatici che non sono stati sottoposti a tampone).

Covid-19, i dati di oggi

I nuovi tamponi positivi di oggi sono ancora una volta parecchi a Treviglio, 17 contro – per un paragone – gli 11 di Bergamo città. A Romano si è invece registrato un solo nuovo contagio, così come a Pandino. Sette a Rivolta d’Adda e quattro a Caravaggio. Nell’infografica i dettagli dei numeri e gli incrementi. QUI i dati di ieri

A livello regionale

Continua tuttavia, per fortuna, il calo dei ricoverati Covid in Lombardia, sia nei reparti (-253) che in terapia intensiva (-6). Il numero dei tamponi effettuati è 37.286 e 4.615 sono i nuovi positivi (12,3%). I morti sono stati 119, oggi.

I nuovi casi per provincia

Milano: 1.748, di cui 641 a Milano città;

Bergamo: 250;

Brescia: 360;

Como: 448;

Cremona: 97;

Lecco: 168;

Lodi: 117;

Mantova: 209;

Monza e Brianza: 201;

Pavia: 269;

Sondrio: 63;

Varese: 585.

