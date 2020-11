Covid-19, anche oggi scendono i ricoveri. I dati LOCAL

Covid-19, dodici nuovi casi oggi a Treviglio, tre a Romano, otto a Rivolta, quattro a Pandino e nessun incremento, invece, a Caravaggio. Questa la situazione sul contagio nei centri più colpiti della Bassa bergamasca e nell’Alto cremasco oggi, con numeri che confermano il trend di rallentamento dell’epidemia.

Giù i ricoveri a Treviglio e Romano

Negli ospedali della Bassa – Treviglio e Romano – calano ancora i ricoverati. Oggi sono 181 (92 a Treviglio e 89 a Romano). Ieri erano 189, martedì 199. Una discesa che ha portato l’Asst Bergamo Ovest a decidere di cominciare a riavviare, lentamente, le attività non urgenti sospese con l’inizio della seconda ondata.

Leggi di più sul Giornale di Treviglio in edicola

La situazione in Lombardia

Sono 5389 i nuovi positivi di oggi in Regione per una percentuale di positività del 13,1%. In provincia di Bergamo sono 178. Diminuiscono anche a livello regionale i ricoverati sia nei reparti (-127) che in terapia intensiva (-9). Sono 181 i decessi.

I nuovi casi per provincia

Milano: 1.788, di cui 722 a Milano città;

Bergamo: 178;

Brescia: 336;

Como: 617;

Cremona: 81;

Lecco: 168;

Lodi: 127;

Mantova: 292;

Monza e Brianza: 435;

Pavia: 293;

Sondrio: 110;

Varese: 837.

TORNA ALLA HOME