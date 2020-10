Covid-19, record di contagi oggi sia a Treviglio che a Romano

Covid-19, i dati di oggi pur con un numero decisamente alto di tamponi confermano che nella Bassa il virus sta circolando pesantemente in questi giorni. Trentasette i nuovi tamponi positivi soltanto a Treviglio città, secondo i dati di Regione: un dato record, dall’inizio della seconda ondata, che si affianca a quello di Romano, con 13 nuovi tamponi. Cinque i nuovi casi a Rivolta mentre a Caravaggio il dato mancante di ieri permette di fare un raffronto soltanto con mercoledì: nove casi in due giorni.

Clicca sull’immagine per i dati

QUI i dati di ieri



La situazione in Lombardia

A livello regionale intanto sono 8960 i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Di questi 356 debolmente positivi e 59 accertati in seguito ai test sierologici, a fronte di 46.892 tamponi analizzati. La percentuale in continua crescita arriva oggi 19,1%. Incremento anche in Bergamasca con 349 (ieri erano stati 135) nuovi casi positivi.

Aumenta il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, per un totale di 370 posti letto occupati in rianimazione (+25), sia dei degenti nei reparti ospedalieri ordinari, complessivamente 3698 (+343). Sono 48 i decessi registrati nelle 24 ore, cifra che aggiorna il totale delle vittime a 17.462. Infine, sale a quota 94.134 persone (+1567) il totale complessivo dei dimessi/guariti: di questi 90.108 sono guariti mentre 4026 sono stati dimessi. Nel dettaglio, ecco i nuovi casi positivi al Covid per ogni provincia lombarda:

• Bergamo 349 (ieri 135)

• Milano 3979 (cui 1607 in città)

• Brescia 460

• Como 890

• Cremona 175

• Lecco 220

• Lodi 133

• Mantova 147

• Monza e Brianza 988

• Pavia 403

• Sondrio 98

• Varese 804

La situazione in Italia

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 31.084 nuovi casi di coronavirus su 215.085 tamponi effettuati, che portano il totale degli attualmente malati a 325.786. I decessi sono stati 199, con il totale delle vittime che sale a 38.321. I pazienti ricoverati con sintomi sono 16.994 (+1030), mentre 1746 pazienti si trovano in terapia intensiva, +95 rispetto a ieri. Il rapporto tra tamponi e positivi si attesta al 14,5%.

TORNA ALLA HOME