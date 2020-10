Covid, i dati di oggi: quattro a Treviglio, uno solo a Romano, cinque a Rivolta

Con 7339 nuovi tamponi positivi su 42684 scende leggermente, oggi, la percentuale di positività in Lombardia, che si attesta a 17,1% dopo il 18,3% di ieri.

I dati in Bergamasca e nella Bassa

In provincia di Bergamo i nuovi positivi sono 135, anche quelli in calo rispetto agli oltre 250 di ieri, e anche a livello locale si registrano un po’ meno contagi quotidiani che negli ultimi due giorni. A Treviglio dopo il picco di ieri sono quattro i tamponi positivi registrati, uno solo a Romano, cinque a Rivolta. Il dato di Caravaggio, oggi, non è stato pubblicato.

I ricoveri in Regione

Aumentano di 53 unità i ricoverati in Terapia intensiva, 283 i nuovi ingressi Covid fuori dagli ospedali. Sono stati 57 i morti.

I nuovi casi per provincia il boom prosegue tra Milano, la Brianza e Varese.

Milano: 3.211, di cui 1.393 a Milano città;

Bergamo: 135;

Brescia: 382;

Como: 573;

Cremona: 138;

Lecco: 141;

Lodi: 93;

Mantova: 105;

Monza e Brianza: 930;

Pavia: 317;

Sondrio: 176;

Varese: 920.

