Covid-19, oggi otto nuovi casi a Treviglio – i dati LOCAL

Otto nuovi casi in 24 ore a Treviglio, uno a Romano, uno a Caravaggio, due a Pandino e zero a Rivolta. Questi i numeri dei nuovi contagi nei centri principali della Bassa bergamasca e dell’Alto cremasco, mentre la Lombardia si appresta a rientrare in zona rossa.

I contagi in Lombardia

A livello regionale intanto, sono 2205 i nuovi positivi a fronte di 26535 tamponi effettuati (8,3%, percentuale sostanzialmente stabile da diversi giorni). In provincia di Bergamo i nuovi casi sono stati soltanto 86, a confermare – come sostenuto in queste ore dal presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli e dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori – che la situazione nella provincia orobica si mantiene stabilmente sotto la media regionale.

Ricoveri in Regione

Dopo gli aumenti dei giorni scorsi, i ricoverati in terapia intensiva scendono (-2) e così anche quelli nei reparti (-13). Ad oggi i ricoverati Covid in Lombardia sono 466 in Terapia intensiva e 3601 in reparto. I decessi nelle ultime ore sono stati 68.

Nuovi casi per provincia

Milano: 518 di cui 186 a Milano città;

Bergamo: 86;

Brescia: 326;

Como: 198;

Cremona: 72;

Lecco: 63;

Lodi: 69;

Mantova: 196;

Monza e Brianza: 137;

Pavia: 174;

Sondrio: 53;

Varese: 270.

