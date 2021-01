“Lombardia zona rossa, ma è una punizione che non meritiamo”. Lo ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana, questa mattina in visita a Concorezzo per alcuni appuntamenti istituzionali. Lo aveva già paventato nei giorni scorsi, parlando del peggioramento dei dati.

La visita del governatore Attilio Fontana a Concorezzo si apre con dichiarazioni importanti, rilasciate pochi minuti fa ai giornalisti presenti all’incontro. A tenere banco, ovviamente, l’ingresso della Lombardia in zona rossa, che sembra ormai sempre più imminente. Una scelta sulla quale Fontana resta molto critico. Ecco le sue parole:

“Parlavo poco fa con il Ministro Speranza e facevo presente che c’è qualcosa che non va nei conti e nei parametri, che secondo me vanno rivisti perché siamo oggettivamente in una fase di miglioramento dei numeri. Credo che la zona rossa sia una punizione che la Lombardia non si merita: abbiamo fatto tanti sacrifici, i cittadini si sono comportati molto bene e credo che la zona rossa sia fin troppo penalizzante”.

Zona rossa e scuole chiuse

Zona rossa che dunque pare essere confermata, così come l’ormai prossima chiusura delle scuole.

“Il problema è che il conteggio dell’indice RT è assolutamente opinabile e, riferendosi a dati vecchi, non tiene conto delle evoluzioni. Speranza effettuerà dei nuovi controlli, ma per ora siamo in zona rossa e le scuole lunedì non riapriranno. Resto cauto, ma anche molto critico”

