Covid-19, nella Bassa 23 Comuni oltre la soglia critica. I dati COMUNE per COMUNE

La buona notizia è che in sei dei quindici Comuni della fascia di contenimento anti Covid-19 sul confine orientale della provincia, i dati sui nuovi contagi stanno già scendendo, a dieci giorni dall’introduzione delle misure di contenimento rafforzate e a una settimana dal via alle vaccinazioni per i sessantenni. Tra questi però ci sono soprattutto i Comuni del Basso Sebino, mentre nella Bassa orientale, e specialmente a Calcio e a Cividate, i nuovi contagi da Coronavirus stanno ancora, pesantemente, aumentando. La cattiva, è appunto che i dati sull’andamento della pandemia della pianura bergamasca sono ancora in peggioramento. E non di poco.

In provincia di Bergamo 190 casi per 100mila abitanti

Nella settimana tra martedì 3 marzo e ieri, i nuovi casi diagnosticati di Covid-19 in provincia di Bergamo sono stati 2237, mentre erano 1916 nell’ultima settimana di febbraio. I dati pubblicati questa sera, mercoledì, dal Servizio epidemiologico di Ats Bergamo confermano insomma, in generale, la curva epidemica si sta ancora alzando.

“Il valore di incidenza complessivo settimanale, a livello provinciale, sale da 167 casi della scorsa settimana a 190 per 100.000 abitanti – spiegano i sanitari di Ats – Le aree critiche sono rappresentate dagli Ambiti confinanti con la provincia di Brescia e con quella di Cremona. I comuni con tassi maggiori di incidenza cumulativa sugli ultimi 7 giorni nella settimana in studio sono: Valgoglio, che rimane il Comune con il tasso maggiore di incidenza cumulativa sugli ultimi 7 giorni (tasso di incidenza 24,1 per 1.000 abitanti, lo stesso tasso della scorsa settimana e lo stesso incremento di nuovi casi, 14 nuovi casi nella settimana considerata), Calcio ( 42 nuovi casi, + 18 contro i – 2 della settimana precedente e il tasso passa da 4,4 a 7,6), Spirano, Pianico, Cividate al Piano, Grumello del Monte, Barbata, Villongo”.

La “cintura” dell’Oglio comincia a funzionare

Guardando il bicchiere mezzo pieno, però, la buona notizia c’è davvero. Tra i 15 comuni dell’area Est della provincia inseriti anticipatamente rispetto al resto della provincia nel percorso di vaccinazione anti-Covid, sei presentano un decremento di nuovi casi rispetto alla settimana precedente (Castelli Calepio -14 nuovi casi, Credaro -9, Viadanica – 6, Torre Pallavicina -6, Predore -2, Gandosso -2). Tra gli 8 inseriti nella fascia arancione rinforzata, dunque, cinque risultano in decrescita, grazie alle misure di contenimento. Tre evidenziano, invece, un incremento (Calcio +18 nuovi casi rispetto alla settimana precedente, Cividate +14, Villongo + 13).

Male Cividate e (molto) male Calcio

E appunto, per la Calciana non sono buone notizie. Male la situazione a Calcio, dove i nuovi contagi sono stati ben 42 (+18 rispetto alla scorsa settimana: quasi raddoppiati), ma anche a Cividate.

Nelle slide che seguono, i dati Comune per Comune, colorati sulla base dell’andamento rispetto alla settimana precedente. Verso il rosso i paesi in peggioramento, verso il blu invece quelli che stanno migliorando.

La soglia critica superata in 23 Comuni della Bassa

Aumentano anche i Comuni che presentano un tasso di incidenza cumulativa negli ultimi 7 giorni superiore a 2,5 per 1.000 abitanti (250 per 100mila abitanti). Nella Bassa bergamasca, sono ormai ben 23: Calcio, Spirano, Cividate al Piano, Barbata, Pagazzano, Covo, Fontanella, Pumenengo, Palosco, Ghisalba, Caravaggio, Verdello, Antegnate, Calvenzano, Mornico Al Serio, Pontirolo Nuovo, Fornovo San Giovanni, Martinengo, Fara Gera D’adda, Casirate D’adda, Ciserano, Romano di Lombardia ed Arcene.

Sui 15 appartenenti alla fascia di contenimento, i Comuni oltre la soglia critica sono nove. Effetto, evidentemente, della vicinanza all’ormai decisamente importante focolaio bresciano.

Varianti più contagiose, è dimostrato

“In termini generali, è aumentato nella settimana il numero di comuni con nuovi casi positivi: da 186 (77%) a 190 (78%). Il numero di Comuni con nessun nuovo caso nella settimana scende da 57 a 53” conclude Ats. E nella Bassa, non ce n’è più nemmeno uno.

“La presenza sempre più diffusa di varianti, con la maggiore forza di contagiosità ormai dimostrata a livello scientifico, ha determinato un veloce innalzamento dei casi incidenti, con l’insorgere di numerosi focolai, sia in ambito famigliare (soprattutto), sia in ambito scolastico – continua Ats – Ciò ci porta nuovamente a ribadire l’importanza di mantenere elevata l’attenzione su tutto il territorio, in particolare sulle aree in cui singoli comuni presentano nuovi focolai; desideriamo pertanto rinforzare nuovamente il messaggio relativo alla necessità di rispettare e far rispettare rigorosamente tutte le norme previste, in particolare sul distanziamento sociale e sull’utilizzo dei mezzi di protezione individuale (mascherina chirurgica -evitando se possibile quelle di stoffa non certificate-, lavaggio delle mani, etc), in famiglia e nelle situazioni extra-famigliari, in particolare per quanto è correlabile ai trasporti pubblici ed alla quota di attività didattiche in presenza, nonché ad altre situazioni in cui aumenta il rischio di contagio (mense, bar, ristoranti, negozi, etc.)”.

TORNA ALLA HOME