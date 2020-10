Covid-19, i dati di oggi: Treviglio +9, Romano +5. Lombardia sfiora i cinquemila

Nove nuovi casi di Covid-19, cinque a Romano, tre a Caravaggio e due a Rivolta. Sono questi gli incrementi giornalieri di tamponi positivi nella Bassa. Ieri erano stati rispettivamente 12 a Treviglio, cinque a Romano, due a Caravaggio e tre a Rivolta, per un trend sostanzialmente stabile dopo l’impennata di mercoledì.

Covid-19: i contagi lombardi sfiorano i 5000

Intanto a livello regionale sono ben 4916 i nuovi positivi di oggi, pari al 13,2% dei 36963 tamponi effettuati (un migliaio in test in più più rispetto a ieri). Un dato decisamente preoccupante, come ha sottolineato oggi pomeriggio anche il governatore Fontana. In bergamasca l’incremento è minore di quello di ieri: 122 nuovi casi contro i 129 di ieri. Clicca sull’immagine per vedere i dati.

I ricoveri in Terapia intensiva a +28 in Lombardia

Sono aumentati di 28 unità i ricoverati in terapia intensiva, rispetto a ieri, e oggi sono 184 (su circa un migliaio di posti massimi), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono ben 2.013 (+318 rispetto a ieri). I deceduti delle ultime ventiquattro ore sono stati sette. Già da ieri, anche a Treviglio e Romano gli ospedali si stanno preparando a ospitare nuovi pazienti Covid non gravi, provenienti soprattutto dal Milanese, all’interno di una strategia messa a punto dall’unità di crisi che vede i nosocomi della Bassa come poli “non-hub” (leggi di più QUI) i dati per provincia mostrano ancora una volta come il nuovo cuore dell’epidemia sia la città di Milano e la Città metropolitana, e la Brianza.

I dati per provincia

Milano: 2.399, di cui 1.126 a Milano città;

Bergamo: 122;

Brescia: 237;

Como: 206;

Cremona: 102;

Lecco: 131;

Lodi: 108;

Mantova: 87;

Monza e Brianza: 752;

Pavia: 231;

Sondrio: 44;

Varese: 301.

