Covid-19, i dati di oggi: Romano a quota mille contagi

Covid-19, oggi si sono registrati dodici nuovi casi a Treviglio, undici a Romano (che supera quota mille contagi dall’inizio della pandemia), quattro a Caravaggio e sei a Martinengo. Questa la situazione dei contagi nelle ultime 24 ore nei centri principali della Bassa bergamasca.

Romano oltre mille contagi

Intanto, il conteggio “ufficiale” della Regione su Romano di Lombardia ha raggiunto un triste traguardo. Dall’inizio della pandemia infatti sono più di mille i romanesi risultati almeno una volta positivi al Covid-19: circa il 4,9% della popolazione, di quasi un punto superiore alla media della provincia di Bergamo (4%). Il conteggio tuttavia non tiene ovviamente conto dei tantissimi casi mai censiti nei mesi più terribili della primavera 2020, così come dei tanti “asintomatici” che non si sottopongono a tampone.

La situazione in Regione oggi

In Regione diminuiscono per il secondo giorno consecutivo i ricoverati in terapia intensiva (-3) e nei reparti (-120). A fronte di 57.421 tamponi effettuati, sono 3.941 i nuovi positivi (6,8%). I guariti/dimessi sono 3.221. I decessi sono stati 97.

I ricoveri nella Bassa

Anche nei due ospedali pubblici della Bassa, Treviglio e Romano, i ricoveri sono tendenzialmente in calo. Ad oggi , 2 aprile, sono 163 i pazienti nei due reparti Covid della Bassa. Si alza però la pressione sulla Terapia intensiva di Treviglio, che torna ad ospitare 16 pazienti gravi, a fronte di 17 posti letto disponibili. Nei giorni scorsi si era scesi attorno ai 14 posti letto occupati.

Nel grafico seguente, l’andamento dei ricoveri dall’inizio di novembre a oggi: la terza ondata ha raggiunto “picchi” leggermente inferiori ma paragonabili a quelli della seconda.

I nuovi casi per provincia

Milano: 1.273 di cui 537 a Milano città;

Bergamo: 264;

Brescia: 656;

Como: 299;

Cremona: 137;

Lecco: 97;

Lodi: 84;

Mantova: 217;

Monza e Brianza: 389;

Pavia: 195;

Sondrio: 63;

Varese: 164.

